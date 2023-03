“Te ves como de 20″ Catherine Siachoque, esposa de Miguel Varoni, sorprende con tremendo cambio de look

Catherine Siachoque, quien hace un par de meses cumplió 51 años, se ha mantenido activa en las producciones televisivas, sobre todo en canales internacionales, la bogotana se ha caracterizado por interpretar papeles de malvada y eso ha hecho que se gane un lugar privilegiado en las novelas conocidas como ‘culebrones’, ya que simpre le aporta un tinte muy especial a los proyectos audiovisuales y por eso suele ser una de las fijas en los repartos de las novelas.

Además de su talento y belleza, Siachoque suele estar en el ojo público por estar casada con el también actor, Miguel Varoni, quien es recordado ampliamente en Colombia por haber interpretado el papel de Pedro Coral en la exitosa novela, ‘Pedro el escamoso’. Además, el colomboargentino es muy activo en su cuenta de Instagram, en donde por cierto comparte varios contenidos junto a su esposa.

La pareja lleva 25 años juntos, se conocieron en la grabación de la novela ‘Las Juanas’ y fue amor a primera vista de ambos lados, por lo que decidieron no darle muchas largas al tema y formalizar su relación casándose. A pesar de que los dos llevan muchos años juntos, según se puede ver en sus redes, tienen una muy buena relación como si apenas fuera su primer año unidos.

Algo que ha mantenido viva esta llama es que los dos se preocupan por su apariencia, y aunque muchas personas han criticado a Miguel por su cambio con el paso de los años, Catherine no pierde oportunidad para asegurar que le encanta y está muy enamorada. Pero ella no se queda atrás, recientemente se hizo un cambio de look volviendo a su cabello oscuro, lo que hace que se vea más joven y los comentarios así lo reafirman, “morena te ves como de 20″, “morena es otro level”, “morena te ves mas sensual”, entre muchos otros.