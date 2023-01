¿Por qué Miguel Varoni y Catherine Siachoque no tienen hijos? esto dijo la actriz

Aunque ya no es tan frecuente ver a Miguel Varoni en programas de televisión frente a las cámaras, su paso por la novela ‘Pedro el escamoso’ en el papel protagónico de Pedro Coral, hace que los colombianos y latinoamericanos en general tengan muy en cuenta al actor, productor y director. Esta novela ha sido una de las más exitosas del país, estando al nivel de ‘Yo soy Betty la fea’.

Por su parte Catherine Siachoque, quien está cumpliendo el día de hoy 51 años se ha mantenido activa en las producciones televisivas, sobre todo en canales internacionales, la bogotana se ha caracterizado por interpretar papeles de malvada y eso ha hecho que se gane un lugar privilegiado en las novelas conocidas como ‘culebrones’, ya que simpre le aporta un tinte muy especial a los proyectos audiovisuales y por eso suele ser una de las fijas en los repartos de las novelas.

La relación de Miguel y Cathy

El argentino nacionalizado colombiano y la bogotana llevan 25 años juntos, se conocieron en la grabación de la novela ‘Las Juanas’ y fue amor a primera vista de ambos lados, por lo que decidieron no darle muchas largas al tema y formalizar su relación casándose. Aunque tiene una relación muy estable y amorosa, hay algo que se preguntan constantemente sus seguidores ¿Por qué la pareja no tiene hijos?

En algunas ocasiones la pareja de artistas ha explicado que esto nunca ha sido una prioridad en su relación y Catherine desmintió que se deba a temas de vanidad, pues ella dice que su familia siempre está primero y no tendría problema si su apariencia física cambiara por un embarazo. Además hace un tiempo confesó que desde hace años tiene sus ovulos congelados, por si algún día los planes cambian y su cuerpo biológicamente no le permita gestar naturalmente un hijo. “Yo por eso tengo embriones congelados, por si se me pasa el tiempo, porque las mujeres tenemos un ciclo bastante corto, tristemente, de fertilidad”