¿Recuerda a Catalina Maya en los cuadernos?, respondió si volvería a posar

Catalina Maya desde muy pequeña contaba con una belleza de otro mundo. Su cabello dorado y sus ojos azules conquistaron miles de niños, en esa época, y aún luego de haber pasado tantos años, tiene miles de seguidores. Le han preguntado por medio de las redes sociales si volvería a posar para cuadernos de colegio.

Además de ser una mujer emprendedora y empresaria, ha demostrado que tiene muchos conocimientos sobre lo que trabajó toda la vida, pues ha sido profesora e instructora de realities de modelaje colombiano, como por ejemplo ‘Next Top Model’.

¿Catalina Amaya volverá a posar para los cuadernos de colegio?

Ahora que han recordado sus años dorados en donde estaba joven y más bella, le han preguntado si sería capaz de posar de nuevo para los cuadernos, a lo que ella contestó:

“A esta edad, ya que. Será como un recetario, una agencia de viajes o algo así, porque, ¿cuadernos para colegio?, no. Tan vomita esa experiencia, fue hace más de 20 años”, aseguró Catalina Maya.

A pesar de que ella no se veía muy animada por volver a posar para un cuaderno, usuarios aseguran que perfectamente podría volver a hacerlo, no solo porque se ve muy joven, sino porque se ha cuidado tanto que tal belleza no ha disminuido en lo más mínimo.

Además de eso, no tiene que ser necesariamente en vestido de baño como lo hacía antes, sino que puede hacerlo en otros ambientes diferentes y vestida de otra manera.

Sin duda, algunos notaron la nostalgia con la que ella recordó su infancia y sobre todo esa época tan bonita en la que se veía más bella que nunca.