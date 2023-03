¿La salud de su papá? Pillaron a Shakira llorando en Nueva York tras su show con Jimmy Fallon

Shakira está teniendo uno de sus mejores momentos profesionales, pero parece que los personales no están del todo bien. No solo se trata de su separación con Piqué, sino que la salud de su padre la tiene bastante desanimada. Prueba de ello fue su visita a Nueva York, que hasta paseando con sus hijos no pudo evitar llorar.

Su visita a Estados Unidos tenía un propósito: estar en el programa de Jimmy Fallon, considerados uno de los programas más importantes de entretenimiento mundial.

De hecho, en dicho programa cantó por primera vez su hit mundial con Bizarrap, además de encantar con su ropa y su cuerpo de infarto.

Pero eso no ha logrado borrar de su mente el mal momento que está viviendo en su casa. Así como le ha traído tanto éxito inspirar su música en su divorcio, tantos comentarios y problemas en su casa han sido difíciles de lidiar.

¿Por qué estaba llorando Shakira en Time Square?

Para nadie es un secreto que la colombiana tiene una relación tremendamente cercana con su papá y desde el golpe que tuvo, la salud del hombre no ha podido restablecerse, por ende, muchos aseguran que no durará por mucho tiempo.

Por obvias razones, puede que Shakira haya llorado al recibir alguna mala noticia por parte de la salud de su padre, pues estaba en una tienda de M&M’s cuando, al frente de todo el mundo, empezó a llorar y los paparazzi no perdieron la oportunidad para tomarle fotos.

A pesar de que ella no pronunció nada al respecto, usuarios en internet empezaron a correr el rumor de que posiblemente se trataba de su padre, quien parece que se encuentra cada vez más lejos de una recuperación certera.