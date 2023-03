Juan Andrés Ceballos, el productor bogotano que colaboró con la misma Selena Gómez

Después de estar nominado a Latín Grammy en la categoría de mejor álbum pop vocal tradicional en 2017, por su colaboración con la cantautora puertorriqueña, Ednita Nazario; el colombiano nuevamente recibió una nominación, esta vez a los Grammy Anglo 2022, por su participación en la producción y composición la canción “Adiós” perteneciente a Revelación, el más reciente álbum de Selena Gómez.

Juan Andrés Ceballos es un productor rolo de 33 años que buscó su camino en el exterior. Desde pequeño aprovechó para irse a estudiar a Estados Unidos, a sus 22 años consiguió ser aceptado y becado por Berklee College of Music en Boston y esa fue solamente la puerta de entrada a nuevas experiencias y nuevos artistas con los que pudo trabajar.

“Una de las cosas que más me ha aportado ha sido trabajar con personas de diferentes partes del mundo. Cuando estás en la industria de la música, la capacidad tuya de habar diferentes lenguajes musicales es muy importante para un productor, para trabajar en diferentes proyectos. El estar afuera me enseño a estar música de otros países, a entenderla y hacerla. En la universidad aprendí muchísimo, es muy importante tener influencia para poder inspirarse” aseguró Juan Andrés.

Dichos aprendizajes y las personas que conoció en ese espacio, le permitió trabajar al lado de una de las cantantes más importantes del momento, Selena Gómez, en su álbum en español ‘Revelación’, en donde honra sus raíces latinas.

“Fue brutal. Una vez que te metes un poco en la producción y empiezas a tener un poco de reconocimiento, la gente te tiene en cuneta y te van incluyendo en sus proyectos. Para este en específico se encargó la disquera de Tainy, Neon, fueron los encargados, junto con la disquera de Selena, de crear este proyecto, entonces fue por medio de ellos que empezaron a contactar productores que sabían que podían estar en este mundo de diferentes influencias y de entender lo americano y tener clara lo latino. Tuve la suerte de que pensaran en mí y tuve la oportunidad de trabajar con ella y ha sido lo más importante que he hecho en mi carrera” afirmó el productor.

Sin duda, la industria musical es muy grande y tiene muchos matices y para sobrevivir se necesita de mucha inspiración. Por eso, muchos han sumado un grano de arena para que Juan esté allí, pero el colombiano no quiso dejar pasar el momento sin hablar de quienes realmente lo han inspirado”

“Uno de los productores que me ha sumado y en el que he encontrado inspiración ha sido Max Martín, un compositor sueco, me encanta todo lo que ha hecho en su carrera, me hubiera encantado haber hecho yo. Él hace lo que yo hago: escribe la canción y también la produce, entonces hace todo el proceso y él es muy bueno, eso es lo que me gusta a mí”

La industria latina está exportando cada vez más y más talento y la escena se ha vuelto muy importante, cosa que resalta Juan en la entrevista, pues aseguró que le encantaría poder trabajar con artistas como Diamante Eléctrico, “con ellos me gustaría colaborar y hacer algo diferente, no tan metido en lo que se hace mucho en radio. Hay mucho talento. Feid también me gusta mucho en cuando a lo urbano y de ahí Bad Bunny y lo que venga, The Weeknd, por ejemplo”

Sin duda, este rolo radicado en Estados Unidos trata de no quedarse quieto, por ende, reveló algunos de los proyectos en los que se encuentra actualmente, ”a finales del 2022 empecé a trabajar con los chicos de Piso 21, ellos vinieron al estudio y pudimos hacer muchas canciones en las que se sigue trabajando: elegir canciones, empezar producción. Estoy también con muchos proyectos americanos y hasta música para películas” terminó por decir Juan Andrés.

A pesar de que aseguró que no extrañaba la changua, sin duda, extraña su país, sus amigos y su familia y la cultura colombiana.