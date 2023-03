Jessica Cediel le respondió con profunda reflexión a seguidora que la cuestionó por tener la cara manchada

Jessica Cediel es una de las personalidades del espectáculo más reconocidas de Colombia, su participación durante varios años en la televisión colombiana e internacional, han hecho que la bogotana tenga un lugar privilegiado entre quienes trabajan en televisión, además, Jessica ha incursionado en la actuación en donde ha demostrado que tiene talento, por lo que también de a poco ha logrado ganarse un lugar en este rol.

La bogotana es bastante activa en las redes sociales, allí además de compartir momentos de su vida profesional también habla de su vida personal, por eso sus seguidores no le pierden pisada para estar al tanto de cada nuevo dato que Cediel comparta con ellos, y si no los comparte le preguntan, usualmente la artista responde a las inquietudes de sus seguidores y así se conoce más de un detalle de ella y su vida, que de otra forma no se sabría.

Recientemente la bogotana compartió una foto como suele hacer en su perfil de Instagram y una de sus seguidoras le hizo una pregunta que dio pie a la presentadora de La descarga para hablar de una condición que tiene en su piel y no era públicamente conocida. La mujer que le escribió le dijo “Se te ve la cara manchada”, a lo que Jessica decidió responder de una forma bastante elaborada.

“Mi querida Daniela se me ve manchada, porque la tengo manchada. Tengo melasma y por eso siempre va a estar así. A veces no se notan cuando me las tapó con maquillaje. Pero hoy por ejemplo no me las quise tapar ... Así mes muestro y me encanta ser abierta con el tema porque del otro lado del teléfono he leído miles de casos de mujeres que les pasa igual y se sienten mal y no debe ser así”.