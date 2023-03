Jessica Cediel se destapó y contó por qué teniendo la oportunidad, no llegó a trabajar en Hollywood

Jessica Cediel es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia, su participación durante varios años en la televisión colombiana e internacional, han hecho que la bogotana tenga un lugar privilegiado entre quienes se dedican a este mundo del espectáculo, además Jessica ha incursionado en la actuación en donde ha demostrado que tiene talento, hasta a cantar se ha animado.

La bogotana ha sabido destacarse tanto a nivel nacional como internacional, ya que durante un tiempo estuvo trabajando como presentadora en las dos cadenas hispanas más grandes de los Estados Unidos, Telemundo y Univison, en los programas Exatlón y El gordo y la flaca, lo que sin duda ayudó mucho a su imagen al poder demostrar su talento en dos proyectos de gran magnitud y que además son transmitidos en el país norteamericano, en donde el entretenimiento tiene gran importancia.

Por esta razón, en una charla que tuvo con Infobae, le preguntaron si había tenido en algún momento la oportunidad de trabajar en Hollywood, gracias a que ya es reconocida en la televisión estadounidense, ante la pregunta Cediel dijo: “Hace mucho tiempo hice un casting para un proyecto de Hollywood, de Los Ángeles, y me dijeron que por el look, muy linda y todo, pero me hacía falta el inglés. Entonces ahí me jodí”.

Además tuvo otro acercamiento con el mundo de Hollywood, pero a través de una propuesta indecorosa que le hizo un productor: “usted está perfecta, venga yo la pongo acá, pero usted ya sabe qué tiene que hacer ... y obviamente lo mandé a volar, le dije que no, nada que ver, yo no soy esa clase de mujer”.