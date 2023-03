Daniela Ospina reveló porqué dejó de publicar videos de su hija Salomé bailando en redes sociales

De Daniela Ospina se ha hablado bastante con el paso de los años, en especial por haber estado casada con el futbolista colombiano James Rodríguez, una de las figuras más reconocidas en la historia de este deporte en el país. Aunque desde antes de estar relacionada con el deportista ella ya era conocida, no es un secreto que el estar relacionada con él la puso en el foco de los medios.

Aunque en el 2017 terminaron su relación con el ‘10′ de la selección Colombia, Daniela siguió figurando en redes sociales y medios tradicionales gracias a sus videos y fotografías en las que comparte momentos de su vida, su trabajo como modelo y su faceta como empresaria en la que le ha ido muy bien. Otro contenido que era usual ver en el perfil de Daniela era el relacionado con su hija Salomé.

La joven hija de James y Daniela es bastante extrovertida y ha demostrado que tiene talento para el baile y el canto, algo que podíamos ver constantemente en el perfil de su madre, pero de un tiempo acá esto a mermado, y aunque comparte videos y fotos con ella, ya no son con su ‘show’. Por esta razón en una entrevista con el programa ‘Buen día Colombia’, le preguntaron por el tema para saber si había ocurrido algo en particular.

“Es muy complejo, decirte que es fácil sería mentirte, porque lo que les dicen a los hijos duele más. A mí me pueden decir lo que quieran y he aprendido a manejarlo, pero que les hablen a los hijos es más duro, te toca”. “Me gustaría compartir más cosas de Salo, mostrar más videos de su baile, porque creo que tiene un gran talento, y lo practica para mejorarlo, pero se me hace difícil porque estamos en un mundo en el que detrás de las pantallas es fácil juzgar”, haciendo referencia a los múltiples comentarios negativos que le hacen cuando comparte algo de su hija.