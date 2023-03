Cintia Cossio reveló cuáles son todas las cirugías que se ha hecho

Cintia Cossio rompió el silencio y le reveló a sus seguidores de Instagram cuáles son todas las cirugías que se ha hecho, profundizando un poco respecto a las razones por las que decidió retocar su cuerpo. También reveló una fotografía mostrando cómo lucía poco tiempo antes de someterse a las intervenciones.

La influencer suele gozar de mucha proyección en las redes sociales debido al contenido que publica, el cual se divide en material divertido al protagonizar videos de bromas junto a su hermano Yeferson, además de publicar fotos atrevidas con algunos disfraces que despiertan los piropos de muchos de sus seguidores.

Pero la joven no se limita a este tipo de publicaciones, sino que también decide interactuar de manera un poco más directa con sus fanáticos, hablando sobre detalles de su día a día o respondiendo preguntas en Instagram. Y es precisamente en esta dinámica que decidió revelar detalles sobre su físico.

A propósito de que un internauta le preguntara respecto a si se ha hecho la rinoplastia, Cintia Cossio no solo confirmó este detalle sino que también aprovechó para hablar de las intervenciones que se ha realizado, indicando que además del trabajo en su nariz, solo se ha aumentado de tamaño sus senos.

“Las únicas cirugías que yo tengo son: senitos y rinoplastia. Los senos me los hice hace ya cinco años y vean, nunca he usado brasier ni nada y súper lindos. En verdad de frente se ven muy naturales, muy bonitos (...) Y la rinoplastia también me gusta porque es muy, muy natural. Yo era muy nariz chata”, reveló la creadora de contenido mientras mostraba una foto de cómo se veía antes de estas intervenciones.

En otra historia, Cintia Cossio comentó que si bien le gusta verse arreglada y mantener su cuerpo en buen estado, de momento no ha considerado someterse a más operaciones, indicando que a pesar de que ha mejorado otros detalles menores como diseño de sonrisa y “un implante para reducir dos dedos de frente”, de momento busca mantener su apariencia lo más natural posible.

“No quiero perder mis rasgos naturales. Quizá algún día cambie de opinión y me opere hasta hasta el alma, quizá no. Somo humanos y no hay que escupir para arriba”, indicó la influencer.