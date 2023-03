“No serían corruptos”: A Marcelo Cezán no le gustó ‘ni cinco’ las palabras de Petro y salió a responderle

Marcelo Cezán es un reconocido presentador, actor y locutor a quien se le vio haciendo parte de exitosas producciones como: ‘Doña Bella’, ‘Amor sincero’, ‘Los Briceño’, entre otras. Actualmente, hace parte del programa ‘Bravisimo’ y también, hace parte de la emisora ‘Bésame’. Sin duda, el caleño se ha convertido en una de las figuras más famosas en la esfera del entretenimiento.

Aunque Cezán ha optado por no referirse a los distintos temas políticos que atraviesa Colombia a diario, esta ocasión fue la excepción, pues a través de su cuenta de Instagram no dudó en dar su opinión frente al gobierno de Gustavo Petro. El presentador inició su relato replicando el mensaje del presidente en el que indicó que los constantes ataque en el Bajo Cauca se tratan de jóvenes quienes no han recibido estudios y esto se ha visto reflejado en la violación a los derechos humanos: “Dañan a su propio pueblo y a su familia”, aseguró el mandatario.

Seguidamente, Marcelo salió a dar su posición frente a este tema. El actor inició su relato indicando que con todo el respeto que se merece, “el estudio no garantiza honestidad”. Seguidamente, el actor enfatizó que si esto fuese una realidad el 80% de los políticos, quienes según él, se han formado en las mejores universidades del mundo no robarían ni mucho menos serían corruptos.

Asimismo, Cezán agregó que la educación que más se requiere en el país resulta ser la espiritual, a partir de principios y valores. Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, en su mayoría estuvieron de acuerdo con sus palabras, pues indican que cada persona resultar ser un mundo diferente en el que sus decisiones tienen grandes implicaciones en su futuro y él es el único que puede decidir.

Asimismo, varios internautas no dudaron en recordarle a Gustavo Petro, la polémica que se ha generado en las últimas semanas a causa del supuesto dinero que recibió su hijo, Nicolás. En esta misma línea resaltaron la importancia que tiene la crianza y el rol de los padres en los hijos, pues en varias ocasiones este logra ser el principal motivo para que los jóvenes salgan adelante.