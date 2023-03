“He chillado todo el día”: La ‘Barbie’ colombiana se hizo un nuevo retoque y así quedó

La ‘Barbie’ colombiana sorprendió a sus seguidores al mostrar a través de sus historias de Instagram el resultado de una nueva cirugía a la que se sometió recientemente, dejando ver que si bien está conforme con el resultado, eligió un mal momento para llevarla a cabo que le dejó algunas secuelas.

La modelo, cuyo nombre real es Tatiana Murillo, ha decidido dedicarle gran parte de su vida y de su dinero a intentar parecerse a esta famosa muñeca de Mattel, empleando varias cirugías y retoques estéticos en el proceso, creando opiniones dividas en las redes sociales en relación a este cometido.

Pero tal parece que más allá de pensar en los mensajes de los internautas, está totalmente enfocada en su propia meta, ya que independientemente de los mensajes que recibe sigue avanzando hasta tener una apariencia similar a Barbie. Y bajo esta premisa, la joven le anunció a sus seguidores de su más nuevo retoque.

A través de una serie de historias, la Barbie colombiana anunció su séptimo levantamiento de cejas, dejando ver el resultado a pesar que no se aprecie del todo debido a la inflamación que le produjo el procedimiento en esa área.

Sin embargo, no todo fue placentero para la colombiana, ya que en las mismas historias agregó que se sometió a este procedimiento en un mal momento.

“No me veo tan terrible como me siento. Niñas, séptimo levantamiento de cejas, pero este fue un levantamiento completo que me lo quería hacer hace tiempo y que me dio por hacérmelo estando hormonal. Jamás se vayan a operar estando hormonales, o sea, media inflamación se debe a la cirugía y la otra media que he chillado todo el día”, confesó la Barbie colombiana.

La joven concluyó mostrando cómo se veía luego de que la inflamación de su rostro disminuyera un poco, indicando que los moretones que presenta en su cara son resultado de la intervención y no por violencia doméstica, tal y como había estado sonando en algunos rumores en las redes sociales.