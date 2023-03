“Cuide sus palabras”: Kristina Lilley se fue en contra de Carolina Cruz tras sus fuertes declaraciones

Kristina Lilley es una reconocida actriz quien hizo parte de exitosas producciones tales como: ‘Pasión de gavilanes’, ‘Chepe Fortuna’, ‘La ley del corazón’, entre otras. Sin embargo, en los últimos meses ha tenido que luchar nuevamente contra el cáncer de mama, en donde su familia y amigos han sido su principal apoyo.

Kristina no ha dejado de lado, su gusto por las redes sociales en donde ha buscado ser ejemplo para aquellas mujeres que se encuentra atravesando por la misma situación. Pero, en esta ocasión quiso referirse a la polémica generada por las declaraciones de Carolina Cruz sobre los implantes mamarios.

El mensaje de Lilley dio inicio en el video compartido por recordada por su papel en ‘Sin senos si hay paraíso’, Angelina Moncayo, quien relató la compleja experiencia que atravesó. Sin dejar de lado, que adelanta un proyecto con el fin de que este tipo de casos no se sigan presentando, pues indicó que perdió a dos mujeres cercanas a causa de los implantes mamarios.

Asimismo, Moncayo remitió su mensaje para que aquellas personas que se refieren a este tema se informe y tengo en cuenta todas las posiciones antes de referirse a un tema tan delicado: “Debemos tener responsabilidad digital y coherencia”.

Minutos más tarde, Kristina no dudó en referirse al tema, indicando: ”La presentadora de Día a Día debe cuidar sus palabras, ojalá decida dar una disculpa real y profunda”. Además, aseguró que no se había percatado del video de Carolina Cruz, resaltando que se sentía muy triste al ver que todavía se hagan este tipo de comentarios. Seguidamente, indicó que la feminidad no puede basarse en las siliconas que deciden ponerse.

Sin dejar de lado, que declaró su admiración para aquellas mujeres que deciden explantarse. Finalmente, reiteró su apoyo a Angeline Moncayo: “Toda mi admiración por ti, te honro y te aplaudo”.