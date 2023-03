Kristina Lilley en medio de lágrimas relató los días difíciles que afronta con el cáncer de mama

Kristina Lilley es una reconocida actriz quien ha hecho parte de innumerables producciones como lo son: ‘Pasión de gavilanes’, ‘Chepe Fortuna’, ‘La ley del corazón’, entre otras. Sin embargo, desde hace algunos meses ha tenido que batallar contra el cáncer de mamá. Cabe resaltar que la ya había logrado salir victoriosa en dos pasadas ocasiones frente a este mismo padecimiento.

Aunque Lilley desde algún tiempo reside en Estados Unidos donde adelante los distintos tratamientos con respecto a este cáncer, no ha dejado de lado, sus redes sociales. La actriz suele ser muy activa en su cuenta de Instagram en donde no solo comparte como avanza su salud sino también, el apoyo que ha recibido por parte de sus familiares y también, las distintas actividades que realiza.

Recientemente, la actriz tomó por sorpresa a sus seguidores, pues Kristina los tenía acostumbrados a mostrarse con el mejor ánimo y también con un mensaje de ánimo. En esta ocasión quiso mostrar en medio de lágrimas que no todos los días resultan ser buenos para ella como muchas personas lo llegarían a pensar: “Cómo lidió con esta situación, la siento, la vivo y la dejo pasar. No me quedó ahí”.

Asimismo, indicó que este resulta ser un proceso natural y no está mal pasar por estas etapas. Sin dejar de lado, que resaltó la importancia que han tenido sus seres queridos en cada uno de estos momentos, también resaltó que sus seguidores han sido un gran apoyo, el cual nunca imaginó tener: “Gracias por acompañarme siempre con el amor más grande del mundo se los agradezco”.

Finalmente, Lilley aseguró que el mejor consejo resulta ser tomar un día a la vez, por este motivo a diario realiza un clip el cual ha catalogado como: ‘Mi despertar’. Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no se han hecho esperar, en donde reiteraron el amor y el cariño que sienten por ella. Así como también, algunas personalidades como Natalia Ramírez, ‘La gorda fabiola’, Carlos Calero, entre otros.