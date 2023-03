Aida Victoria Merlano narró el momento incómodo que pasó con un conductor que le hizo comentarios molestos

Aida Victoria Merlano y su mensaje sobre el apego a los ex Foto: Instagram @aidavictoriam

Aida Victoria Merlano, es una de las generadoras de contenidos que más se mantiene en boca de los internautas, desde que sucedió la fuga de su madre, la exsenadora Aida Merlano. Desde entonces la joven se ha vuelto muy popular y ya se ha ganado un nombre propio por su particuar forma de ser, que demuestran que no se queda callada ante nada y siempre tiene algo que comentar expresando su opinión sin problemas.

Además, Merlano Manzaneda, también fue tendencia por su relación con el streamer WestCol, ya que después de verse muy unidos y enamorados compartiendo publicaciones en redes sociales y viajando a diferentes lugares, de un momento a otro se supo que terminaron su relación y cada uno cogió por su lado, aunque al parecer siguen siendo amigos, de acuerdo a lo que han declarado ambos.

Recientemente la compartió un momento incómodo, que le sucedió con un conductor de una aplicación de transporte, Aida contó que iba en un carro como pasajera hablando con una amiga y le dijo por teléfono que estaba pendiente de grabar unos contenidos, sin percatarse, el conductor estaba escuchando su llamada, el hombre tras oír esto volteó a mirar a la mujer “viene este señor me voltea y me mira con una cara de picarón … y me dice: ‘¿Y qué contenido vendes?’”.

La joven no se quedó callada y presumiendo que el hombre se refería a contenido sexual le dijo “¿En qué momento yo te dije que me podías ver la panoc...? ¿Cómo que qué contenido vendo?”. Merlano aseguró que el hombre siguió indagando por lo que ella hace, asegurpo entonces que le hubiera gustado decirle “Dime frenteado: ‘Hola, pelas la QK’, y ya, pregúntamelo así porque era lo que tú querías saber”, pero se contuvo.