“¡Mlp locas!”, el fuerte mensaje de Aida Victoria Merlano a las mujeres que insultan a los hombres

Durante todo el día se ha mantenido una fuerte polémica sobre si es o no correcto que los hombres le feliciten a las mujeres en el Día de la Mujer. En las redes sociales se ha leído de todo, tanto de quienes están a favor como en contra de la felicitación. La creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, se pronunció sobre la forma cómo algunas mujeres atacan a los hombres que deciden felicitarlas.

A través de su cuenta de Twitter se pronunció y con fuertes improperios se refirió a las mujeres que deciden atacar a los hombres que decidieron felicitar a las mujeres en el Día de la Mujer.

Puede leer: Día de la Mujer: en Colombia, cada día cinco mujeres son víctimas de violencia de género

Aida Victoria Merlano insultó a las mujeres que atacan a los hombres

Desde muy temprano en la mañana de este miércoles, 8 de marzo, se ha desatado una polémica sobre lo apropiado que es o no el que los hombres le regalen chocolates, flores o feliciten a las mujeres por su día.

“Me dan pecado los hombres que inocentemente dan el “feliz día de la mujer” y se llevan una insultada ni la Hpta. Bájenle mujeres!!! Explíquenles con el mismo amor con el que quisieran ser tratadas. Mlp locas!!! Todos somos ignorantes en un montón de vainas”, escribió Aida Victoria Merlano.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron al respecto. “Mejor no decir nada y evitarse el mal rato”, “Yo deseo felicidadad porque valoro a las mujeres de mi entorno, no por ningúno de los adjetivos mencionados en ese cartel y hacerlo no implica desconocer sus luchas ni frivolizarlas, todo lo contrario, lo hago como reconocimiento a todo lo que han logrado... Feliz día” y “Eh por fin un poco de Sensatez; uno se pone que no sabe que hacer y toca ponerse a averiguar que piensa cada una del día de la mujer antes de felicitarlas por mi parte ponen estados de WhatsApp burlándose de los hombres que ya las felicitaron y otras lo que les obsequian”.