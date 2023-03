Aida Victoria Merlano contó el chisme completo sobre infidelidad de Nicolás Petro

Aida Victoria Merlano se dio a la tarea de recopilar toda la información sobre el más sonado escándalo del triángulo amoroso de Nicolás Petro que desencadenó varias denuncias de su exesposa, Day Vásquez las cuáles abrieron varias investigaciones de las autoridades en el país, a raíz de los presuntos dineros recibidos por el hijo del presidente para su campaña pero que se quedaron en sus bolsillos.

Merlano Manzanedo cuestionó algunas actuaciones del actual diputado por el Atlántico y dijo afirmó mostrando toda la evidencia que Vásquez estaría realizando una elaborada venganza en “contra de la infidelidad que Nicolás Petro cometió”.

Primero, este lunes la creadora de contenido hizo un en vivo en el que dio con lujo de detalles las versiones de lo ocurrido, entre ellas afirmó, un hecho desconocido de cómo Nicolás Petro se conoció con Laura Ojeda, una de las mejores amigas de Day en ese momento.

Todo habría ocurrido en una fiesta pijamada que organizó Day en Barranquilla donde habría invitado a Ojeda en calidad de amiga a vestir como conejitas, el momento quedó registrado en sus redes sociales en aquel entonces. “¿A quién se ocurre meter a las amigas con el marido en la casa vestidas de conejitas?”, cuestionó Merlano a Day.

Y añadió que “resulta que él no solo fue infiel, sino que lo fue con una amiga suya, Laura Ojeda, amiga que siempre les bendijo la relación. El problema de Nicolás es que también salió fértil y está esperando un hijo de él”, precisó.

“Pero mi niño, aparte de ‘carón’, también salió bruto, porque empezó a tratar a Day mal y hasta le quitó el esquema de seguridad”, agregó.

La novela, según Merlano, está en la compra de la casa por valor de $1.600 millones que nunca se efectuó. “El tema es que la plata la devuelven y él la llamó a reclamarle”, anotó.

Nicolás Petro le reclamó a la exsenadora Aida Merlano por una historia de Instagram

También recordó un hecho del pasado ocurrido durante la campaña presidencial. De manera sarcástica, reprochó la actitud de Nicolás Petro cuando la exsenadora Aida Merlano, su madre, anunció su apoyo a Gustavo Petro.

Dijo que, en ese momento, Nicolás le pidió que eliminara de sus redes los mensajes de apoyo al hoy presidente porque “empañaba la imagen de su padre”, cuando ahora se cambiaron los papeles y es él el que está envuelto en un escándalo.

“Cosas que no se combinan: ser corrupto y ‘cachón’. O eres corrupto y fiel para que tu mujer te tape, o eres ‘cachón’ y no corrupto para que no tengan con qué boletearte”, concluyó la influencer.