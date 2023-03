“Se volvió una moda” En redes le caen encima a Carolina Cruz por criticar a mujeres que se quitan los implantes

Carolina Cruz es una de las modelos y presentadoras más conocidas de Colombia, gracias a su participación durante varios años en el mundo del espectáculo desde que estuvo en el reiinado de la belleza, hasta que incursionó en la televisión, en donde ha sabido mantenerse estando en el canal RCN y Caracol en diferentes programas, actualmente está en Día a Día, compartiendo set con Iván Lalinde, Catalina Gómez, Carolina Soto y Juan Diego Vanegas.

Precisamente en el programa de la mañana del 8 de marzo se presentaron opiniones cruzadas cuando invitaron al show a Alejandra Giraldo, Tuti Vargas y un experto de la salud, para hablar de la explantación mamaria, es decir el retiro de los implantes de senos en mujeres, enfatizando en las enfermedades que pueden generar las protesis, como el síndrome de ‘ASIA’, que causa varios problemas en los organos, el sistema nervioso, resequedad, dolores, entre otros malestares.

Las invitadas hablaron de sus experiencias personales que las llevaron a retirarse los implantes y el médico explicó a profundidad todo el proceso de ponerse y quitarse los implantes, pero lo que más llamó la atención fue o dicho por Carolina Cruz. La caleña dijo que la explantación “se volvió una moda”, además de decir “se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible, no pero sigo deprimida”, haciendo referencia a las mujeres que deciden quitarse sus implantes por los efectos colaterales que algunas mujeres tienen.

Lo que pasa cuando en vez de leerlos, usas los libros de porta cuchillos. #8MarchWomensDay #CarolinaCruz pic.twitter.com/UOJagzGvHS — ░D░A░H░O░ 🥑🕊️ (@deniseadriana_h) March 9, 2023

Estas declaraciones no tardaron en volverse tendencia en las redes sociales, en donde le cayeron encima a Cruz criticándola por lo que dijo, algunas personas comentaron: “tiene conceptos de belleza dañinos para las mujeres”, “es lo más horrible que he escuchado decir a una persona”, “que poca empatia con la mujeres que están padeciendo Síndrome de Asia”, “Apuesto que usted no tiene la valentía de soportar el dolor de un cancer de seno ¡BRUTA!”.