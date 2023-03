“Todos cometemos errores” El Puma se sincera con los sucedido en el campamento de ‘La Descarga’

La Descarga en su nueva etapa dentro del campamento, ha generado que la audiencia aumente considerablemente gracias a que han incluído en el reality el tema de la convivencia, lo que sin duda hace que más personas se interesen por lo que sucede con los participantes más allá de la música. Como era de esperarse en ocasiones el tema de las presentaciones a pasado a segundo plano y quienes ven el programa están más pendientes de los hechos dentro de la casa.

Lea también: “Respeta a las mujeres casadas, respeta tu hogar” le dijeron al Puma en La Descarga ¿Qué hizo?

Uno de los que más ha llamado la atención desde que pasó por las audiciones fue ‘El Puma’, el cantante vallenato tiene una forma muy peculiar de cantar y comportarse, esto como era de esperarse iba a generar muchos comentarios, por su música llamó la atención con el gran talento que tiene, aunque haya salido eliminado en el más reciente programa, pero lo que más dio de que hablar, fue su relación con ‘Laura Azul’, con quien se le vio muy cercano.

Lo que pasó en el campamento

El Puma fue invitado a Día a Día como suele suceder con quienes son eliminados y por su puesto le preguntaron por su forma de comportarse en el campamento. El artista dijo: “yo fui cariñoso con todas las muchachas” he hizo alusión a su crianza diciendo que creció rodeado de mujeres en su familia, “yo siempre estoy donde están las mujeres”, “para uno es normal allá (en su tierra) andar abrazado a una muchacha”. Y además, hizo una importante aclaración, diciendo que ninguna compañera puede decir “el Puma se pasó conmigo, el Puma me mandó la mano, no ... lo que siempre he tratado es hacer sentir a la mujer lo más importante”.

¿Qué le dijeron al llegar a la casa?

En el fuerte cuestionario que le hicieron al artista, le preguntaron por la reacción de su esposa y lo que ella le había dicho al volver del reality. El Puma empezó diciendo: “si yo hubiese sentido que hubiese pasado algo que me condenara y que afectara fuertemente a mi esposa o mis hijos ... llegué tranquilo, pasó esto esto y esto, no me besé con ninguna, no me acosté con ninguna”, aseguró el artista ante los cuestionamientos, ante los rumores de un posible romance en el programa.

También le puede interesar: Marbelle le ‘reclamó’ a Mel por darle besos a sus compañeras en la casa

Carolina Soto le preguntó directamente si su esposa le hizo algún reclamo, a lo que el cantante respondió “obviamente me dijo que me pasé ... pero le dejé en claro que ella sigue siendo la mujer de mi vida”, y agregó “le pedí perdón por todos mis errores cometidos” y dijo que no solo por cosas del reality sino en su vida compartida en general, “mira todo lo que hemos vivido, mira todos los tropiezos por los que hemos pasado”, haciendo alusión a que ella siempre lo ha acompañado “le pedí perdón por todos esos malos momentos que le he hecho pasar”.