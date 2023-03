“Es muy cariñoso, muy coqueto”: Laura Azul habla de lo sucedido con el Puma en ‘La Descarga’ ¿Hubo romance?

La Descarga con su nueva etapa, incluyendo el campamento, ha generado que la audiencia aumente considerablemente, gracias a que ahora en el reality el tema de la convivencia es algo preponderante, lo que sin duda hace que más personas se interesen por lo que sucede con los participantes más allá de la música. Como era de esperarse en ocasiones el tema de las presentaciones ha pasado a segundo plano y quienes ven el programa están más pendientes de los hechos dentro de la casa.

Lea también: “Respeta a las mujeres casadas, respeta tu hogar” le dijeron al Puma en La Descarga ¿Qué hizo?

Uno de los casos más sonados en el programa es el supuesto romance entre El Puma y Laura Azul, los dos tienen sus relaciones de matrimonio, por eso se armó todo un escándalo, tanto dentro del programa, como con los cientos de televidentes que hablan del tema y lo han vuelto tendencia en redes sociales. El Puma fue eliminado hace unos días del reality y habló en Día a Día sobre el tema, luego de él, en el programa del 7 de marzo eliminaron a Laura Azul, quien fue invitada al programa de la mañana y contó lo siguiente.

Una de las primeras frases que soltó la artista en la entrevista fue “el Puma y yo somos super parceros”, tratando desde el inicio dejar clara su posición. Ante la pregunta directa de si hubo un romance o no, Laura contestó “beso no hubo, nunca hubo, yo nunca tuve nada con él” e hizo alusión a como editan el programa y lo que muestran cuando sale al aire, “esas imágenes son un conjunto de ediciones en donde no se ve nada”, “la gente interpreta lo que quiere ver”.

También le puede interesar: “Todos cometemos errores” El Puma se sincera con lo sucedido en el campamento de ‘La Descarga’

En cuanto a la actitud del Puma con ella dijo que con él lo que se ve en el programa es que “hay acercamientos de un man que es muy cariñoso, muy coqueto”, explicando su forma de ser, algo que el Puma, también dijo cuando habló en Día a Día el 7 de marzo. Laura dijo que con lo sucedido “me dieron en donde era, mi familia, mi hogar” lo que le causó un ataque de pánico al no poder comunicarse con su esposo estando en el programa para darle su versión de los hechos.

Finalmente declaró “La Descarga más que un concurso de canto es un juego mental”, algo que sonó como critica de lo que sucede en el reality, lo que reforzó más adelante al decir “no, así como de convivencia no”, cuando Iván Lalinde le preguntó si volvería a un programa como La Descarga.