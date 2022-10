Se van en contra de Gabriela Tafur por su molestia sobre el uso del tapabocas en ciertos lugares

Gabriela Tafur es una reconocida modelo, abogada y reina de belleza en 2018 - 2019. Luego, decidió llevar a cabo otra de sus pasiones como lo es la presentación y así fue como llegó a ser parte del ‘Desafío’, en donde se llevó varios halagos por parte de no solo de los televidentes sino también de conductores de otros programas de televisión.

La exreina suele ser muy activa en sus redes sociales, en especial, en Twitter, donde suele referirse a cada uno de los hechos que son noticia en el país y en ocasiones suele ser criticada debido a sus posturas. Esta oportunidad no fue la excepción, pues, Tafur quiso referirse al uso del tapabocas en los aviones, el cual sigue siendo obligatorio en los aeropuertos.

La presentadora aseguró: “Ya estuvo bueno el requisito de utilizar tapabocas en los aviones, ¿no? El único país que lo sigue exigiendo es Colombia. ¿Será por sanidad o porque las aerolíneas tienen la excusa perfecta para no dar ni un vaso de agua?”

Ante sus declaraciones, un sinfín de comentarios recibió su tweet, en su mayoría critican que Colombia no es el único país que tiene que afrontar esta situación aún, pues, en otros, la emergencia sanitaria todavía está presente. “Lo piden en el transporte público de Alemania e Italia y, si no lo tienes, te multan con 60 euros, no digo que la medida esté un poco pasada de moda y hasta inservible. Pero no desinforme y diga que en el resto del mundo no se dice”, “No, Gabriela. En Canadá el tapabocas sigue siendo obligatorio en los aviones y los aeropuertos”.

Por otro lado, algunos usuarios aseguraron que esto también hace parte de las políticas de algunos comercios. Sin dejar de lado, los bancos de la ciudad y por supuesto, algunas entidades de salud, quienes buscan preservar la salud de los ciudadanos. Teniendo en cuenta, que a pesar de que el número de contagios por covid-19 ha bajado, actualmente está presente la viruela del mono, la cual es dolorosa y puede afectar las actividades diarias de cualquier persona y sus familias.