“¿Hasta dónde vamos a llegar?”: Gabriela Tafur y su dura crítica contra los filtros en las redes

Gabriela Tafur expresó lo que piensa sobre los filtros de plataformas como Instagram y TikTok, aclarando que si bien suele usarlos en sus historias y algunas videos, también dejó ver que puede ser una herramienta de doble filo que podría traerle repercusiones a las generaciones futuras.

Desde que la aplicación Snap Chat los popularizó, los filtros han estado tomando cada vez más importancia en el mundo de las redes sociales, no solo para crear efectos divertidos e interesantes en las imágenes y videos que los usuarios publican, sino también para darle un aspecto más fresco a las personas que los protagonizan.

Y es precisamente en este último punto donde Gabriela Tafur se enfoca, dejando ver lo mucho que han avanzado en los últimos años al mostrar su apariencia impecable con uno de ellos aplicado en un video de TikTok. En el clip se puede ver a la modelo moviéndose, tocándose el cabello, e intentando lograr que el efecto digital se reinicie con alguno de sus movimientos.

Sin embargo, su esfuerzo no tuvo efecto, por lo que tuvo que hacer una aclaratoria: “esto no es real, no es real. Y toca aclararlo porque se ve demasiado perfecto. Se pone un pelo encima, no pasa nada. Pasa la mano, se reajusta”, dijo con mucho asombro la presentadora.

A propósito de esto, Gabriela Tafur decide plantar una posición sobre lo que será el futuro de los filtros y las consecuencias que estos pueden traer a la sociedad, en especial a la nueva generación que se está desarrollando con este tipo de tecnología que cambia el aspecto de las personas.

“Más adelante, todos los filtros van a ser tan perfectos que diferenciar lo que es real de lo que no, va a ser muy complicado. Si las que no crecimos con filtro tuvimos muchos problemas de autoestima, imagínense las nuevas generaciones que van a crecer viendo esto todo el tiempo”, concluyó la joven preguntándose cuál será el límite de este tipo de apps.