“Quería llorar del dolor”: Alejandra Giraldo tuvo trágico regreso por Montoya y el ‘culebrero’ de la noche

Alejandra Giraldo es una periodista y presentadora quien se ha destacado desde su llegada a noticias Caracol, no solo por su talento ante las cámaras sino que también, por su carisma y espontaneidad con cada uno de sus compañeros. Sin dejar de lado, que suele ser muy activa en sus redes sociales en donde busca defender varias causas animalistas.

Si bien, durante algunas semanas Giraldo estuvo ausente del canal, pues se sometió a la remoción de sus prótesis mamarias, este lunes 6 de marzo volvió a set y por supuesto, la felicidad por parte de sus compañeros no se hizo esperar en donde le dieron un alegre recibimiento, el cual incluyó hasta flores.

Alejandra a través de su cuenta de Instagram no dudó realizar un clip con los mejores momentos que según ella, nunca olvidará. La presentadora inició su relato que en los próximos días realizaría un video contando como fue su intervención y posteriormente su recuperación. Seguidamente, indicó: “Miren el amor con el que me saludó Andrés Montoya”, sus palabras se dieron mientras que tocaba su rostro ante la emoción.

En medio del corto se ve como su colega y compañero de set, apretada su mano mientras que dan la bienvenida a la primera emisión del noticiero. Ante la situación, la periodista aseguró: “Definitivamente, hay amores que duelen (…) El man jamás cayó en la cuenta de la zarandiada tan dolorosa”. Además, indicó que no sabe como hizo para no demostrar el dolor y corrientazo que estaba teniendo, resaltando que no sabe como hizo para no llorar.

Luego del trágico momento no dudó en hacer un collage en el que otros periodistas también se tomaron el tiempo de saludarla y dejar clara la falta que les hizo a lo largo de estas tres semanas de ausencia. Asimismo, les preguntó si habían cumplido al pie de la letra con algunas de las tareas, como fue ensayar portugués a Marina Granziera.

También, quien llamó la atención fue el ‘Ojo de la noche’, quien aseguró: “Ahí, le traje un ramito, por ahí, algo que le conseguí en la noche, no sabe la falta que me hace”. Sin embargo, al periodista aseguró que lo estaré esperando hasta 2024. Finalmente, agradeció por el apoyo y los bonitos deseos de sus seguidores y colegas, pues está agradecida por el cariño y permitir que entre en sus vidas.