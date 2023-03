“Por fin se cayó el muro”: Breiner y Gusi rompieron en llanto tras compleja situación en el campamento

‘La Descarga’ es uno de los programas con los que el canal Caracol ha intentado llevarse el primer puesto en el rating, pese a la serie de críticas que ha recibido, el reality ha logrado ser uno de los más vistos por los colombianos. Pues no solo se encarga de mostrar el talento con el que cuenta cada uno de los participantes sino que también, varios detalles de sus personalidades.

Esta noche el equipo de Maía fue el encargado de deleitar con cada una de sus voces. Sin embargo, las rencillas entre los concursantes se ha vuelto cada vez más común con el paso del tiempo, varios aseguran que estos siempre tienen envuelto a un mismo participante Breiner, quien resultó ser el protagonista de cada uno de los conflictos.

En medio de su presentación logró llamar la atención gracias a su gran talento, sin embargo, al final de esta no pudo contenerse y las lágrimas no faltaron, quien pasó a consolarlo fue Gusi, quien decidió sentarse junto a él y luego de dedicarle algunas palabras, su voz entrecortada tras el complejo momento no. Ante el hecho Breiner no dudó´en pedirle perdón indicando que solo le pedía disculpas, pues había perdido un amigo a ‘El puma’.

Tras el inesperado momento, Breiner se defendió asegurando que no era una persona mala, pues siempre busca dar lo mejor de sí en cada ocasión, a pesar de las distintas dificultades que se atraviesan en el Campamento del reality de canto.

Finalmente, Breiner le pidió disculpas a ‘El Puma’, ambos se abrazaron mientras que algunos de los mentores dejaron claro que esta sería una relación que lograría trascender el programa, pues se han convertido en grandes amigos. Por su parte, Laura Azul aseguró que no está bien, pedir disculpas y seguir repitiendo los errores y conductas