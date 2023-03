Las presentadoras de Día a Día se pusieron en los zapatos de la esposa del ‘Puma’ y dijeron qué hubieran hecho

En Día a Día tienen como costumbre invitar a los participantes eliminados de ‘La Descarga’, en ese espacio tienen la oportunidad de hablar más intimamente con ellos y conocer detalles que en el programa quizás no son tan fáciles de tratar, sobre todo porque el programa de la mañana es en vivo, entonces lo que preguntan o dicen los invitados sale al aire tal cual.

El invitado en el programa del 7 de marzo fue el ‘Puma’ del vallenato, quien fue eliminado en ‘La Descarga’ en la noche anterior. Este participante además de ser reconocido por su talento musical, también generó muchos comentarios por su comportamiento, ya que se dio el rumor que era muy cercano a Laura Azul, aún siendo casado, incluso hay quienes al interior del programa aseguran que se besaron, estando ella también casada.

Ante esta polémica, cuestionaron el artista sobre lo sucedido, a lo que el Puma dijo “no me besé con ninguna, no me acosté con ninguna” y respecto a la reacción de su esposa aclaró, “obviamente me dijo que me pasé ... pero le dejé en claro que ella sigue siendo la mujer de mi vida”. Después de las palabras de el cantante, Iván Lalinde le preguntó a sus compañeras qué hubiesen hecho ellas, estando en el lugar de la esposa del Puma.

Catalina Gómez dijo que ella se tomaría un tiempo para pensar lo que pasó y analizar la situacion. Por su parte, Carolina Cruz se fue por el lado de la mediación, afirmando que ella hubiera hablado con él para que le explicara lo que pasó en el campamento y que quedó registrado en las cámaras del progra. La que sin duda no tuvo reparos en su comentario fue Carolina Soto, quien mostrando cierto enojo dijo que, ella le hubiera dado cantaleta, le hubiera dejado las llaves con un vecino y no le hubiera hablado después de lo que vio en el reality.