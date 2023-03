Marbelle le ‘reclamó’ a Mel por darle besos a sus compañeras en la casa

La Descarga en su nueva etapa ha generado que la audiencia aumente considerablemente gracias a que han incluído en el reality el tema de la convivencia, lo que sin duda hace que más personas se interesen por lo que sucede con los participantes más allá de la música. También los mentores han mostrado nuevas facetas de su personalidad, siendo más cercanos a los televidentes lo que sin duda no pasa desapercibido.

Lea también: “Respeta a las mujeres casadas, respeta tu hogar” le dijeron al Puma en La Descarga ¿Qué hizo?

En el programa del 1 de marzo pasó un momento que fue muy comentado, los protagonistas fueron el concursante Mel y la mentora Marbelle, ellos hicieron una presentación juntos y demostraron la química que tienen, vale recordar que no es la primera vez que actúan juntos, en esa vez estuvieron a punto de besarse, lo que provocó que todos hablaran del tema, incluso la mentora dijo que su novio no se había enojado por lo sucedido, o ella no se había dado cuenta.

Pues en esta ocasión no fue un ‘casi’, en la presentación reciente sí se besaron, aunque fue un beso ‘andeneado’ como dijo Santiago Cruz, algo que Mel dijo estaba planeado, aunque al parecer a la mentora sí la tomó por sorpresa el candente momento. Un hecho que por supuesto generó conversación dentro de la casa y el cantante dijo que fue una puesta en escena y ya. Algo que en el programa del 3 de marzo quiso reafirmar, esta vez enseñándole a Dareska a dar un beso fingido como en una novela.

También le puede interesar: A Mel y Marbelle los traicionó la química en La Descarga y esta vez no se frenaron

Por supuesto el tema no pasó desapercibido luego en su presentación, cuando Marbelle le reclamó diciéndole “cómo así que usted se anda besuqueando con todas en la casa”, claro todo a modo de broma, que fue tomado entre risas por sus compañeros mentores y el mismo Mel, que se rió con complicidad ante lo que le dijo la cantante.