El espectáculo que hizo Sara Corrales al grabar una escena con una serpiente

Sara Corrales dejó ver cómo se desenvuelve en escenas con animales al compartir en sus historias un video en el que se pueden ver algunas imágenes detrás de cámaras donde le tocó actuar con una serpiente viva sobre su cuerpo, generando varias reacciones de sus seguidores.

Durante los últimos meses, la actriz ha estado enfocada en dos grandes aspectos de su vida: su papel en la telenovela mexicana ‘Mi camino es amarte’ en donde interpreta a la villana, Ursula; y también su faceta de empresaria con su restaurante, compartiendo detalles de los platillos y algunas áreas del lugar.

Sin embargo, a través de una reciente historia de Instagram decidió compartir un reel del perfil oficial de Mi camino es amarte, en donde deja ver que tuvo que lidiar con una serpiente viva en una escena, mostrando cómo se desenvolvió tanto frente a las cámaras como detrás de ellas en este tipo de situaciones.

En el clip en cuestión, Sara Corrales aparece en una habitación rodeada del equipo de filmación y de quien parecía ser un experto en manejo de animales, ya que el sujeto era quien estaba manipulando la serpiente. Cuando le tocó hacer la escena, la actriz demostró sus mejores dotes al mostrarse sumamente asustada por tener al reptil cerca, mostrando mucha angustia.

Una vez terminada la escena, Sara Corrales abraza a uno de los actores con quien compartió escena, Alberto Estrella, y seguidamente le responde a la cámara qué se sintió trabajar con una serpiente viva. “Riquísimo. La verdad, riquísimo. Amo ser actriz porque amo jugar a todas estas cosas, lo veo como algo muy divertido”, confesó la colombiana.

En la sección de comentarios, varios usuarios de Instagram le dejaron algunos mensajes alentadores en relación a la valentía que tuvo por grabar con una serpiente, además de elogiar sus dotes de actriz durante la escena.

“Eso se llama ser muy profesional. No todos los actores podrían grabar escenas así”, “Qué valiente Sarita, yo me muero de tener una de esas encima de mí” y “Eso no fue actuado, eso fue real el susto” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.