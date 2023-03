Descubren a costeña haciéndose pasar por paisa y la jocosa reacción se hizo viral

Al inicio del video la mujer aparece con un pintalabios que va mostrando mientras aclara lo motivos por lo que supuestamente nunca se le escucha su verdadera voz en los videos, ya que aparentemente se la pasa cantando en ellos.

Puede leer: La Parca se le apareció a una mujer en un cementerio en Colombia y su reacción es épica

“Bueno muchas personas me han preguntado qué porque yo siempre paso cantando música de Farid y pues nunca se me escucha mi voz, y pues lo que pasa es que yo viví en un pueblito muy cerca de Medellín”, dice la mujer mientras deja ver una que otra risa.

Pero desde el fondo se ve entrar a una de sus amigas quien se le queda mirando con ojos de asombro al no poder creer lo que está escuchando, por lo que de inmediato la increpó al respecto de esa situación.

“Oh Lina, ¿Y tú por qué estás hablando paisa si tú no eres ninguna paisa? Nunca has ido a Medellín, te queda a 10 horas Medellín”, le contesta su amiga, por lo que la reacción de la mujer no se hizo esperar, y con su respectivo acento costeño robó más de una carcajada al emitir frases características de la zona.

“Jooooood… Deje de ser tan sapa galla jod… me dañó el hijo de put… video”, reacciona de inmediato mientras le pide a otra de las presentes que le ayude a poder parar la grabación ya que aseveró no sabe cómo hacerlo. “Ja Luisa, tú que me manejas este TikTok ven a… ¡Cómo es que se programa! Cállate la boca no jod… ¡Echeeee! Mira me dañaste el video”. La amiga llama a la otra persona para que vea la forma en la que estaba hablando por lo que las risas no pararon en el clip.

Puede leer: Foto del transporte público en Colombia se hace viral por un peculiar motivo ¿Usted qué opina?

Tras su viralización en las redes sociales muchos de los miembros de la comunidad digital han reaccionado al clip y recordado que el acento paisa destaca entre los más sexis del mundo.