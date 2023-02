Foto del transporte público en Colombia se hace viral por un peculiar motivo ¿Usted qué opina?

Peleas, gritos y diferencias junto a cientos de situaciones son las que se viven a diario en cualquiera de las unidades del transporte público en Colombia al querer trasladarse al trabajo o de regreso.

Y es que a medida que crece la población hay más demanda de estas unidades que a veces no son suficientes para el gran flujo en las estaciones. Dentro de ellas hay cosas que a veces pueden despertar el disgusto de todos, pero también la ironía y muchas tantas las risas.

Tal como ha ocurrido con una reciente publicación sobre uno de estos momentos y que se ha viral en las redes sociales por lo increíble, pero no imposible de pasar por una situación similar.

“Colombia nos hizo compatriotas, pero el transporte público a las 6:00 am nos hizo familia. 🫶🏻”, es la frase que acompaña una fotografía de más de seis manos sosteniéndose unas a otras de uno de los seguros de un transporte público.

Colombia nos hizo compatriotas, pero el transporte publico a las 6:00 am nos hizo familia. 🫶🏻 pic.twitter.com/IWKOuvOiDD — Aguacatico  (@ladelpotatzio) February 1, 2023

Las divertidas respuestas a la publicación

Como era de esperarse tras lo peculiar de la imagen no tardó mucho en hacerse viral en medio de las redes sociales, por la que miles de colombianos decidieron dar su opinión al respecto, ya que al parecer es más recurrente de lo que parece ser y lo llegaron comparar con el ‘Vitral de la Paz’ de Enrique Grau en el Recinto del Senado.

Me hice amiga de 2 señoras que también tomaban el SITP a la misma hora. Esperábamos en el paradero, nos íbamos charlando y nos cuidábamos las sillas. Jaja https://t.co/oTsTA3Q554 — Cami (@caamethyst) February 2, 2023

“Ja ja ja ja me acordé una vez que quedé cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo, con una muchacha y con un muchacho 🥴🥺 entonces entendí que el SITM se hizo para fomentar el amor. 🤣” y “Ja ja ja me acordé una vez en Medellín una señora grito en el metro: ‘Bueno, así como me entraron, me sacan, me bajo en la otra estación’ ja ja ja ja y la bajamos 😝”, son solo algunas de las respuestas que destacan.