La Parca se le apareció a una mujer en un cementerio en Colombia y su reacción se hizo viral en redes

Pese a que, en español, además del nombre propio de la Muerte o Ángel de la Muerte es común emplear el término La Parca proveniente de la mitología romana que a partir del siglo XV comenzó a ser representado como una figura esquelética que lleva capa y capucha.

Hasta ahora se ha visto representado en películas y tiras cómicas, y en la época de Noche de Brujas, pero un video en un cementerio en Colombia dejó claro que es atemporal.

Cerca de uno de los principales nichos se ve una discusión de una mujer con esta representación fúnebre en el que le dice “Necesito que me des tu alma”. A lo que la mujer responde de manera directa “¿Por qué mon… te tengo que dar mi alma?”.

Ante esto y varios señalamientos el hombre le responde que le pertenece, y de nuevo la mujer grita de manera enervada “Qué te va a pertenecer, el único que tiene el derecho es Dios ¡Repete hombre!”.

Este le asegura que viene desde el “Más allá”, pero esta no duda en recriminarle la insistencia “A mí no me importa de donde mon… venga usted ¡Recójase hombre!”. La Parca le reitera que debe hacerle caso, pues de lo contrario le pudiera ir muy mal, y como era de esperarse la mujer no cesó “¿Cómo me puede ir mal? Yo soy hija de Cristo”.

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA NO ME LO HAGAS. pic.twitter.com/0P0s9PatYE — Una tal Amparo (@LaArrebato) February 4, 2023

Inesperadamente otra persona llega al ver la discusión y le pregunta a la mujer sobre qué le está pasando, ella le indica lo que está ocurriendo señalando que está hasta nerviosa. Pero el hombre asegura que no está viendo nada, por lo que corre despavorido y seguidamente ella. El clip ha generado una infinidad de reacciones al tratarse de una broma bien elaborada que arrancó más de una sonrisa por la forma en la que la mujer respondía.