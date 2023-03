Papás de Gerard Piqué celebran porque Shakira se va para Estados Unidos

Shakira ya no se lleva con su exsuegra Instagram @shakiramedia

El divorcio entre Gerard Piqué y Shakira ya está consumado y parece que no hay personas más felices que los papas del futbolista. Según la información revelada, la buena relación que se veía entre la mamá de Piqué y Shakira, era solo una fachada, pues ahora ella y su esposo son los más felices porque la colombiana se va del país.

Una de las cosas por las que los papás de Piqué no querían a Shakira, era porque no era catalana, pues no venía de una familia prominente como ellos, sino que venían de una ciudad llamada Barranquilla, totalmente desconocida para ellos.

Pero no fue lo único, de hecho, fuentes cercanas aseguraron que la mamá de él pensaba que Shakira, por ser mayor, lo manipulaba, además de opacarlo con su carrera, lo que no les gustaba en lo más mínimo.

Ahora que se sabe que Shakira se irá de España para iniciar una nueva vida al lado de sus hijos, los papás de Gerard Piqué no hacen más que festejar en familia que la colombiana se irá para Estados Unidos, pues Jordi Martín aseguró que el futbolista fue a festejar con Clara a la casa de sus padres y ellos estaban dichosos porque Shakira no sería un dolor de cabeza.

¿Cuándo viajará Shakira a Estados Unidos?

Según lo que el mismo periodista reveló, Shakira viajaría a Miami para principios del mes de abril, si todo sale bien.

Sin duda, la tensión en la familia se siente, sobre todo porque Shakira ya no se está quedando callada y hasta ha respondido poniendo figuras escalofriantes dando hacia la casa de sus exsuegros.

Por lo que se sabe, Shakira también está bastante afectada y hasta ofendida por la forma en la que rápidamente aceptaron a otra mujer en la familia.