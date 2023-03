¿Se parecen? Ellos son los hijos de las reinas del rating, Paola Turbay y Carolina Gómez

Las exseñoritas Colombia, Paola Turbay y Carolina Gómez están siendo noticia por estos días, gracias a sus papeles protagónicos en las novelas ‘Ana de nadie’ y ‘Las Ventino’ respectivamente, que fueron estrenadas este 1 de marzo en los canales RCN y Caracol en el mismo horario de las 9:30 pm. Dos producciones que seguro darán de que hablar por sus historias, pero sobre todo por el desempeño de Turbay y Gómez, quienes ya han empezado a dividir a los televidentes con tan solo una aparición en la pantalla.

Aunque muchas personas las tienen en mente por su desempeño como reinas y modelos, las dos han logrado hacerse también un camino en el mundo de la actuación, participando en televisión y cine en diferentes producciones audiovisuales, siendo reconocidas por su belleza y talento. Algo que ahora sacarán a relucir en estas nuevas producciones de los canales que siempre están en la lucha por el rating.

Esto ha hecho que sus fans y nuevos seguidores se interesen más por su vidas, intentando conocer más detalles de sus vidas, entre ellos, si tienen hijos y quiénes son. En el caso de Paola es madre de dos, Sofía y Emilio, ella es la mayor, también se ha vinculado con el mundo del espectáculo, con la actuación, modelaje, generación de contenidos y como DJ, por otra parte, su hermano, está más alejado de este mundo y ha preferido mantenerse en bajo perfil, considerando que su hermana, madre y padre, quien es director de cine, sí están en constante exposición.

Por el lado de Carolina, hay un ‘heredero’, que no es muy conocido públicamente, su nombre Tomás Hoyos, hijo de ella con Nicolás Hoyos, con quien estuvo casada, pero no duraron mucho tiempo, lo que si quedó fue su hijo como fruto de esta unión. El joven no es un personaje público e incluso algunos ni siquiera conocían de su existencia, hasta ahora por el contexto de la novela y el papel protagónico de su madre.