Érika Zapata reveló el motivo por el que no dado riendas sueltas sus a ‘pasiones’ a sus 26 años

Érika Zapata es una reconocida periodista de noticias Caracol, quien hace parte del equipo regional en Medellín. Sin dejar de lado, que desde hace un tiempo hace parte de ‘La Finca de Hoy’, en donde ha tenido la oportunidad de integrar sus dos pasiones como lo son los reportajes y su gusto por el campo.

La paisa se ha convertido en una de las personalidades más famosas del canal siendo una de las invitadas especiales en varias emisoras del país, esta vez la oportunidad fue para Tropicana en donde Zapata reveló que vive “aburridísima” y también siente que ya es como una señora.

En medio de la entrevista Érika indicó que nunca había ido a una fiesta, ni mucho menos había tomado trago. La periodista aseguró que sus prioridades nunca han sido salir a fiestas y demás, pues su enfoque siempre ha sido aprender mucho más: “Vos creés que yo he ido a una fiesta yo vivo aburridísima (…) No pues, con quien yo ni sé bailar”.

Seguidamente, Érika reveló que la única ocasión en qué usó un vestido o “vestido sensual” como indicó la periodista fue cunado se graduó de la Universidad como Comunicadora Social y Periodista, ya que tiene una amante de los blazer, incluso indicó que tiene toda una colección en su closet.

Sin embargo, una de las declaraciones más fuertes fue: “La gente no lo cree, pero nunca he tenido intimidad”, como es costumbre las risas no faltaron y posteriormente, indicó: “Por eso he evitado tener novio, porque yo digo ‘cuando me sienta preparada, cuando me sienta segura’”.

Asimismo, dejó claro que no tiene ningún vicio o le llama la atención irse con algunas amigas y amigos a una finca o salir a bailar: “Cuando yo me trasnocho es porque me fui a trabajar (…) De pronto es verdad lo que dice la gente que vivo con una señora de 80 años”.

Finalmente, resaltó que este tipo de situaciones no le afecta, ya que ella quiere evitar cometer muchos errores, pues muchas personas no tienen la suficiente madurez y es cuando según ella, la gente es arrepentida: “Ay, es que yo me pegué de este bobo y no sé qué”. Aunque resaltó que si era una pecadora, pues en varias ocasiones ha tenido que decir algunas mentiras.