El ‘errorcito’ que cometieron presentadores de ‘Día a Día’ y que terminó dejándolos fríos en vivo

‘Día a Día’ es uno de los programas más reconocidos en el país, teniendo en cuenta la trayectoria que ha tenido. Aunque ha pasado por algunos cambios tanto en su contenido como en quienes lo dirigen esto no ha sido impedimento para que varios televidentes lo sigan sintonizando y buscando entretenerse durante las mañanas.

Este viernes 3 de marzo no solo celebraron el cumpleaños de uno de los presentadores más queridos de la televisión Iván Lalinde sino que como es costumbre, junto a las distintas corresponsales en Medellín, Cali y Barranquillera realizando algunos juegos con el fin de que algún ciudadano logre llevarse plata o algunos televisores.

Sin embargo, un error de comunicación les jugó una mala pasada. El hecho se dio junto a Sandra Posada en Medellín, quien estaba acompañada de una señora de la tercera edad que esperaba que el invitado Cristina Better pudiera colgar los zapatos, siendo este uno de los juegos y a medida que avanzaban pasaba de un televisor pequeño a uno mediano y luego grande.

El hombre falló en el último juego, lo que produjo que la mujer se quedara con el televisor mediano y no alcanzara a llevarse el premio mayor. La tristeza por parte de los presentadores no se hizo espero, pero destacaron que debía estar contenta con este electrodoméstico. Sin embargo, su compañera, Sandra, demás compañeros y hasta la gente que se encontraba allí, celebraron el supuesto triunfo e incluso le entregaron el televisor más grande a la mujer.

Ante la situación la cara de sorpresa por parte de los presentadores no se hizo esperar y por su parte, Catalina, Carolina Cruz y Carolina Soto optaron por guardar silencio, mientras que Lalinde decidió tomar la vocería e indicó: “Fallas de la comunicación a veces pasan”. Posteriormente, las risas no se hicieron esperar asegurando que ya como le iban a quitar el televisor, pues ya no había nada que hacer.

Asimismo enfatizaron que ya se los había ganado y a pesar del error termino llevándose el premio mayor durante este concurso. Lo que quedó claro fue que la situación logró dejar en shock al equipo y este sería uno de los riesgos que se toman teniendo en cuenta que el programa se lleva a cabo en vivo.