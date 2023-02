Dayana Jaimes arremete contra seguidor que la cuestionó por este motivo

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas que la viuda del cantante Martín Elías, la comunicadora Dayana Jaimes respondió a uno de los cuestionamientos de un miembro de su comunidad digital de Instagram.

Puede leer: Esto respondió Dayana Jaimes sobre rehacer su vida sentimental con algún otro cantante

La persona le preguntó que, si no le da “miedo a que el bótox se te desinfle en la piel”, lo que generó no solo la carcajada de Dayana Jaimes, sino además que aprovechó de darle una clase sobre este tipo de procedimiento estético. Ya que lo instó a tener conocimiento sobre el tema antes de lanzar una pregunta similar en las redes sociales.

“¡Por favor! Aprendamos primero a estudiar un tema antes de dar cualquier tipo de opinión, eso tienen que tenerlo claro y no se trata e en este tema de cajita de preguntas, es para la vida, o sea tú no puedes ir opinando por opinar, uno tiene que estudiar y leer antes de dar cualquier opinión”, dijo en primera insyancia Dayana Jaimes.

Seguidamente reiteró que cada uno de los procedimientos que se ha hecho, o al menos al que le hacen referencia en la pregunta, se lo aplicó un médico especializado en la materia, y no lo hace con cualquier persona de la que no tenga confianza.

“Porque es que el bótox no se lo inventó alguien en la semana de la ciencia del colegio, no, se lo inventaron profesionales, algo patentado, o sea con sus registros, y yo me pongo el bótox con una persona profesional que estudió años de medicina y que después se especializó”, continuó Dayana Jaimes.

La persona que le hizo el cuestionamiento a Dayana Jaime seguramente confundió el bótox con los biopolímeros dada las características de su pregunta, material que si dejó secuelas en diversas personalidades del espectáculo colombiano como Jessica Cediel, Yina Calderón, Marcela Reyes y la actriz Lina Tejeiro.