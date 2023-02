Tildan a ‘La Liendra’ de tacaño por no ayudar a un indigente y así respondió el influencer

‘La Liendra’ volvió a generar polémica en las redes sociales después de que grabara un video junto a una persona en situación de calle, compartiendo algunos minutos con él y brindándole una reflexión a sus seguidores. Pero tal parece que el clip no fue bien recibido, ya que generó comentarios negativos.

El influencer ha estado muy enfocado en su carrera en las redes sociales durante las primeras semanas del 2023, compartiendo varios videos con su particular sentido del humor, además de estar al frente de ‘La Orejona’, un torneo de videojuegos con fines benéficos que se celebró hace pocos días.

Pero el joven también publica varios detalles de su día a día, desde que se levanta hasta algunas diligencias que hace por la ciudad. Y a propósito de esto, La Liendra aprovechó que una persona en situación de calle estaba cerca de él para hacerle algunas preguntas, de modo que pudiera compartir su sabiduría con sus seguidores.

“Trabajen humildemente, que tengan decencia para el trabajo. El trabajo no te deshonra, trabajar no es malo, sin robarle a nadie”, dijo el hombre mientras comentaba que no había tenido un buen día. Además, habló de los peligros de algunas personas que salen a robar y a hacer daño en las calles.

El influencer también abordó este tema escribiendo sobre la historia: “hagan plata pero de la buena. Sin importar tus necesidades nunca cojan de lo ajeno”.

A pesar de la reflexión de La Liendra y el otro hombre, un internauta decidió abordar al joven a través de un mensaje directo en Instagram, tildándolo de tacaño por no brindarle ayuda económica al sujeto. Sin embargo, el creador de contenido no se quedó callado.

“Plata la da cualquiera... hablé con él unos minutos, le pregunté cómo estaba, cómo le fue hoy, le pedí un consejo para los jóvenes, lo escuché”, escribió el colombiano en un mensaje. También dejó ver que sí lo ayudó económicamente a pesar que en el video no se mostró este detalle.

“Lo ayudé monetariamente, pero ese billete que le di no se compara con el momento tan agradable que pasamos... no todo es plata, y si van a dar dinero que no sea lo principal”, concluyó.