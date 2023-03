¿El porta cuchillos perfecto? A Carolina Cruz no la bajan de “visionaria” tras ‘obras selectas’ de Duque

Carolina Cruz es una reconocida presentadora y empresaria quien se ha convertido en una de las caras más destacadas en el mundo del entretenimiento, teniendo en cuenta sus constantes apariciones en distintos programas, en especial, ‘Día a Día’. Sin dejar de lado que la caleña suele ser muy activa en sus redes sociales y a pesar de las críticas que recibe no duda en compartir varios detalles de su vida privada.

En esta ocasión Carolina se convirtió en tendencia y no precisamente, por sus recientes apariciones. Pues en Twitter le recuerdan a Carolina Cruz el porta cuchillos que realizó con varios libros durante la pandemia mientras pasaba la cuarentena en su casa y al mismo tiempo se trasmitía en ‘Día a Día’. Como era de esperarse a la presentadora le llovieron críticas por varios días e incluso fue blanco de varios memes en diferentes plataformas.

Aunque esta situación se dio hace algún tiempo, ahora volvieron a recordarle aquel momento, teniendo en cuenta que hace pocas horas se conoció que salen al mercado por $360.000 pesos la colección de las “obras selectas” del expresidente Iván Duque. Este libro cuenta con el apoyo de ‘Villagas Editores’ la cual se encargó de compilar los distintos ensayos, tesis, entrevistas y discursos expuestos a lo largo de su mandato que dio inicio en el 2018.

Sin embargo, varios ciudadanos no lo tomaron de la mejor manera posible, algunos expresaron su molestia indicando que no podían crear que Duque tuviera un libro de su mandato, pues para muchos los errores fueron los que se llevaron el protagonismo a lo largo de este. Por otro parte, no dudaron en burlarse frente al hecho incluyendo a Cruz y dejando claro que era la hora de aplicar este porta cuchillos, lo que les permitiría llevar a cabo una “obra selecta”.

Asimismo, no dudaron en agradecerle a Carolina por el tip, pues según ellos, ya tenían claro desde esa ocasión que su “error” en alguna oportunidad daría frutos y al parecer, ese momento llegó. Pero, las críticas para ella tampoco han parado pues, la invitaron a leer ‘Nacho’ el famoso libro de lectura inicial, así como también, enfatizaron que este sería un regalo bastante importante para la presentadora, ya que saben a ciencia cierta lo que hará con estos.

Es hora de aplicar la de Carolina Cruz pic.twitter.com/338zRY8zN4 — Tweet 1A (@Tweet1AOficial) March 2, 2023

Mira Carolina Cruz como seria mi obra selecta .... pic.twitter.com/mlzGPWLSQi — Oscar Ortiz (@oscardo) March 2, 2023