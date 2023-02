¿Tatequieto para Yina Calderón? Wilfrán Castillo y Ana del Castillo se unen para amenazar a la DJ

Yina Calderón se ha convertido en una de las personas más seguidas en las redes sociales, y no precisamente porque el contenido que publica sea de gran aporte para quienes la siguen, sino porque hay quienes están pendientes para ver que nueva polémica desata con sus comentarios o acciones. La DJ y empresaria en el negocio de las fajas se ha vuelto popular en gran medida por sus cirugías, canciones de guaracha, los looks que tiene, los problemas con el alcohol, entre otros asuntos.

Lea también: “No he salido de su mente”: Yina Calderón se refirió a la burla de Maluma por su beso en Protagonistas

Por otro lado Ana del Castillo, es reconocida por ser una cantante de vallenato en un campo en donde es usual ver a los hombres interpretando este género, pero no solo por eso es referenciada, sus problemas con el alcohol, ya que en algunos escenarios se le ha visto pasada de copas, e incluso la han relacionado con temas legales, hasta dijeron que había ido a visitar a un recluso en una cárcel de Bogotá y se había quedado allí a dormir, algo que luego salió a desmentir.

Pues ahora estas dos mujeres han chocado y como era de esperarse el problema se ha ido creciendo con el paso de las horas. Primero Yina dijo de Ana que: “Ella lo que tiene que hacer es, igual que yo, dejar el alcohol, dejar la droga, toda esa mi***a, dejar de comentar mis publicaciones, concentrarse en la música”, “Yo soy borracha y ella también, bueno yo no consumo drogas, ella si, es la única diferencia”.

También le puede interesar: ¡Sigue el conflicto! Yina Calderón tildó de alcohólica y drogadicta a Ana del Castillo

Como era de esperarse, la costeña no se quedó callada, le escribió por directo y públicamente dijo: “No he querido decir nada, he sido educada, hasta me sorprendo. Pero una más, no te la paso”. Por otra parte, Wilfran Castillo, autor de la canción ‘Como duele el frío’, quien tiene problemas con Yina, porque ella hizo un cover de la canción sin pedirle permiso, aprovechó y se metió en la discusión, diciendo: “Bueno @yinacalderondj ahora si te metiste con la que no era @anadelcastilloj tiene una fábrica de Caterpillar esperando por ti. Segunda advertencia: “Aún sigo esperando que te retractes, y si no lo haces, te va la demanda y la denuncia”. Mis abogados te mandan saludos esta semana”.