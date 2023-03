“Me está pegando duro”: A Melina Ramírez le tocó aceptar inesperada situación de su hijo Salvador

Melina Ramírez es una presentadora y exreina de belleza quien ha hecho parte de algunos programas de noticias Caracol ‘Desafío The Box’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, ‘Yo me llamo’, entre otros. Aunque durante algún tiempo estuvo alejada del mundo del entretenimiento, aseguró que estaba enfocada en su emprendimiento y por supuesto, estar al pendiente de su hijo, Salvador.

La caleña suele ser muy activa en sus redes sociales en donde busca compartir algunos momentos de su vida, especialmente los que tienen que ver con Salvador, pues ha reiterado que él llegó a su vida para transformarla y mostrarle el verdadero amor. Sin embargo, la presentadora no estaría pasándola muy bien, ya que su hijo estaría en la etapa de convivir con otros menores, en especial, algunas niñas.

Melina a través de su cuenta de Instagram compartió una imagen de su hijo agarrado de la mano con una amiga con quien al parecer, se encontraba jugando por aquel momento. A la fotografía agregó: “Esto de ya ser suegra a mi corta edad me está pegando muy duro”. Aunque el momento fue tomado con gracias por parte de varios de sus seguidores, no dejaron de lado, que este no resultaría ser una experiencia fácil para ella, teniendo en cuenta que Ramírez desea poder acompañar a su hijo en cada una de las experiencias que enfrente a lo largo de su vida.

Asimismo, le recordaron a la presentadora aquellos momentos que el menor vive con su papá, Mateo Carvajal y la ocasión en que el pequeño resultó llorando debido a que uno de sus tíos le indicó que no podría tener pareja, pues él no resultaba estar preparado para las relaciones. Como era de esperarse, la reacción de Salvador no resultó siendo la mejor e incluso la molestia fue más que notoria. Por su parte, sus familiares no dudaron en reírse y compartir aquel momento a través de sus redes sociales.