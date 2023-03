“Decidí coger el toro por los cachos”: Diego Guauque mostró su cambio de ‘look’, tomándolo con mucho humor

Diego Guauque es un reconocido periodista quien se dio a conocer por su labor dentro del icónico programa del canal Caracol, ‘Séptimo día’. Sin embargo, los primeros días del año anunció que estaría ausente de este, pues debe enfrentar el cáncer que padece. Desde aquel momento los mensajes por parte de sus seguidores y colegas no faltaron, sin dejar de lado, que ha estado más activo que nunca en sus redes informando cada uno de los procesos a los que se ha sometido.

Aunque hace pocos días reveló que estaba a la espera de que no tuviera de quitarse su pelo, teniendo en cuenta la realización de sus quimioterapias, tomando el consejo que un amigo de no hacerlo hasta que ya no se sintiera cómoda. Sin embargo, el momento para Guauque llegó y así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram. La selfie muestra que decidió raparse, pero como siempre su sonrisa fue la que se robó el show y los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar.

El periodista inició su relato indicando que quince días después de empezar con sus quimioterapias se le empezó a caer el pelo, este hecho fue más que evidente mientras que se duchaba y por supuesto, cuando se peinaba. Asimismo, aseguró que de un momento a otro acumuló unos parches en la cabeza los cuales según él, resultaban imposibles de disimular.

Aunque pasó algunos días pensando cuál sería la mejor decisión, Guaque decidió: “Coger el toro por los cachos”. Momentos más tarde decidió visitar a su peluquero y le dijo: “Vamos a tomar medidas severas”. Si bien, en principio, el hombre empezó con la 2 con el fin de alivianar los parches comenzó con la 1 hasta llegar a la 0.5. Sin embargo, el periodista destacó que para este momento las manchas no salían, sin dejar de lado, que su pelo estaba muy frágil y débil en cuanto a cada una de las intervenciones de su estilista.

Lo cierto es que la foto compartida no resultó ser su nuevo ‘look’. Pues, quiso enviar nuevamente un mensaje a todos sus seguidores indicando que hay que seguir sonriéndole a la vida teniendo en cuenta las cosas pequeñas que muchas veces se tienen y no se valoran, pues es allí cuando se les da importancia, cuando ya no se tienen. Asimismo, enfatizó: “Algunas veces estuve con el pelo muy bajito, pero nunca así: calvo, re calvo”.