“Dios me libre de una ex así”: ‘Epa Colombia’ ‘peló el cobre’ y le echó en cara su dinero

‘Epa Colombia’ no solo es conocida por su plata y su imperio de keratinas, sino también por su polémico comportamiento con su ex. A pesar de que ya pasó mucho tiempo desde que se separaron, las cosas entre ellas dos no parecen estar nada bien, pues ‘Epa Colombia’ le lanzó tremendo comentario en sus historias.

Muchos colombianos fueron testigos del crecimiento de su relación con la futbolista, además de todos los triunfos económicos que tenían como pareja, pues Diana estuvo acompañándola en todo el proceso legal que tuvo, en donde casi se queda sin nada. Sin embargo, eso no fue suficiente para que ‘Epa’ en la actualidad recuerde con cariño a su ex.

Epa Colombia le echó en cara los bienes materiales a Diana Celis luego de año y medio

A través de sus historias de Instagram, la empresaria contestó una pregunta sobre si ya conocía a la nueva novia de Diana Celis, a lo que ella contesto:

“No la conozco y ni me interesa. Quiero ser una buena ex, una ex que no llama, que no le arruina la vida y que no se mete, sino que le desea lo mejor. Muy afortunada ella de haber tenido una mujer tan trabajadora, que tuvo que darle casi el 50%, 3800 millones de pesos en propiedades y en efectivo”

“Le deseo lo mejor porque esas oportunidades no se presentan dos veces, que guarde y valore todo lo que yo le di, porque fue con mucho esfuerzo que logró al lado mío. Ojalá Dios me dé la oportunidad con este nuevo amor de saber que no todo es material” terminó por decir la empresaria.

Pero parece que sus comentarios no le salieron como quería, pues usuarios en internet afirmaron que lo había dicho porque estaba dolida y hasta celosa, además de asegurar que es muy de mal gusto que le haya sacado en cara las cosas materiales.