Indignada usuaria de TransMilenio le cantó la tabla a los que no usan tapabocas

Usuaria regaña a quienes no usan tapabocas en TransMilenio

En Bogotá, volvió a ser obligatorio el uso del popular tapabocas en el servicio de transporte público para evitar las afecciones respiratorias de la población por el tema de la calidad del aire y a algunos usuarios les indigna que muchos no hacen caso de las medidas.

Incluso, se comenzaron a realizar controles de parte de las autoridades para imponer comparendos a las personas que no acaten las medidas. A muchos se les olvidó el tema.

Precisamente, Noticias Caracol publicó un informe en el que le hizo seguimiento al tema y evidenció que son muchos los infractores.

Usuaria de TrasnMilenio regañó a quienes no usan tapabocas

Fue allí en donde una mujer aprovechó para jalarle las orejas a quienes no lo usan, aunque paradójicamente ella se lo quitó mientras hablaba.

“Le sentimos hasta el respirar a la otra persona. Los que no usan tapabocas, siendo obligatorio y no lo usan. Yo me lo quité porque estamos acá hablando nosotros. Pero, vea: respirándole las babas a todo el mundo”, reprochó la mujer.

La curiosa escena llamó la atención en las redes sociales y han surgido varios comentarios al respecto del regaño de la mujer a los demás usuarios.