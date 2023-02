“Han traicionado al pueblo colombiano”, María Isabel Urrutia se despachó

María Isabel Urrutia habló y lo hizo sin tapujos sobre su decantada salida como ministra del deporte, cargo que según ella sigue ejerciendo porque nadie le ha pedido la renuncia formal y nombraron su reemplazo sin formalizar su salida.

La exlevantadora de pesas y ahora funcionaria pública concedió una entrevista a Noticias Caracol en donde se refirió a lo que será su salida del gabinete ministerial.

Habló de favores políticos, de traición al pueblo colombiano y de miles de despidos que no gustaron, pero que ella cumplió con lo pedido por el presidente, además de vincular a la gente que apoyó la campaña.

Motivo de la salida de María Isabel Urrutia de Min. Deporte

“Ninguna razón. Sencillamente porque la razón que me mandó a hacer el señor presidente (Gustavo Petro) la he hecho”.

Sin previo aviso

“Me cogió de sorpresa”, sobre un supuesto anuncio de la jefa de gabinete, manifestó: “De pronto ella pensó que nos dijo y no nos dijo. Me llamó en la mañana y me dijo que el presidente había tomado la decisión que no seguía en el gabinete”.

María Isabel Urrutia dice que sigue siendo ministra del Deporte. Asegura que “no hay ninguna razón” para su salida del cargo y que la sacaron para “pagar un favor político”. “La traición al pueblo es inaudita”, concluye.



Favores políticos

“Los favores políticos existen, pero lo que me parece inaudito es la traición que le han hecho al pueblo colombiano. Yo he hecho todo mi trabajo”.

¿Hubo favor político?

“Creo que sí porque el 31 de diciembre quedaron despedidos 2500 funcionarios que estaban en el Ministerio, el cual desangraban y no daban opción para que los niños pudieran tener deporte”.

El cambio le costó el cargo

“Yo hice el cambio para que llegara gente que había trabajado en la campaña del señor presidente y pudieran tener esa esperanza de poder trabajar. Ese cambio, seguro me generó salir del cargo”.

La renuncia

“Yo sigo siendo ministra porque a mí nadie me ha pedido la renuncia. Él (presidente Petro) hizo un anuncio más no me han dicho que renuncie. Seguramente en estos días la presentaré dignamente”.