¿El periodista más humilde? Críticas a Luis Carlos Vélez por sus declaraciones sobre la FM

Luis Carlos Vélez es uno de los periodistas más reconocidos y a la vez polémicos de Colombia. Sin embargo, con el quinto cumpleaños de la FM, programa del que además es director, llegaron sus felicitaciones sin demasiada humildad y le llovieron varias críticas, así como también le dejaron algunos halagos.

El periodista, con experiencia en medios de televisión como CityTv, El Tiempo, CNN o Noticias Caracol y radiales como RCN, Caracol y actualmente director de noticias de la FM, dejó ver que en toda en la experiencia que ha tenido, finalmente encontró uno de los mejores equipos de trabajo.

“No creo equivocarme al considerar que se trata de la mejor mesa de Colombia. Está conformada por profesionales que tienen un bagaje periodístico muy profundo, con diferentes profesiones y opiniones” dijo Vélez en entrevista con La República.

Vélez dejó ver que disfruta mucho realizar su trabajo, no solamente porque puede ejercer su profesión al lado de colegas con gran conocimiento en muchos aspectos, sino por hacerlo con amigos

“Otra herramienta que nos caracteriza, es que es una mesa de amigos. Todos nos conocemos hace mucho tiempo; cuando me levanto por la mañana a hacer el programa, no me levanto con la presión de hacer un programa de radio, sino a conversar con mis amigos”, complementó Vélez.

Sin embargo, no todo fue alegría, pues tras su publicación le ‘llovieron’ comentarios, algunos a favor de su programa y otros defendiendo sus labores.

Algunos a favor, otros en contra:

Las redes sociales del país son el fiel reflejo de la polarización del país: en cuanto a Vélez hay quienes les gusta su trabajo, así como muchos otros que lo atacan por sus posturas políticas.

Vea a continuación algunos comentarios al respecto:

Hace cinco años encontré un noticiero adecuado para mis necesidades: objetivo, imparcial, verás, sin oportunismos ni revanchismos. Era la FM de Luis Carlos Velez felicitaciones para ese grupo de gladiadores que hoy tienen la tarea de salvar a Colombia. — Eduardo Alvarez (@Eduardo45736030) February 27, 2023

Jajajja el chiste se cuenta sólo, el periodismo les queda grande a estos activistas políticos con micrófono — David Henrique (@albencotrader) February 28, 2023

Luis Carlos, porfa No nos vaya a cambiar la Mesa de Trabajo...... Abrazos y felicitaciones. — cirizarry (@cirizarry2) February 28, 2023

Ustedes no son periodistas! El verdadero periodismo es imparcial y ético, ustedes son solo activistas que mienten, tergiversan y calumnian — Sergio Julián Santos (@JuliSan_lmL) February 28, 2023

Los mejores, por lejos — El Kankuamo (@monomindiola) February 28, 2023