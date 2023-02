“Imposible no sentir agradecimiento”: Natalia París recibió “amoroso” mensaje de Uribe y contó su historia

Natalia París es una reconocida Dj y modelo quien durante varios años fue una de las principales caras de varias importantes pasarelas nacionales e internacionales. Aunque ahora está enfocada en su nuevo rol, la paisa ha dejado claro que no se arrepiente de su labor, ya que esta se dio durante varios años y logró aprender de cada una de las experiencias que tuvo. Ahora tiene claro lo que quiere para su vida, teniendo como foco la música y otros emprendimientos.

Natalia fue la reciente invitada al programa de Eva Rey ‘Desnúdate con Eva Rey’ en donde reveló varios detalles con respecto a su vida y sus proyectos, sin dejar de lado, otros aspectos como la política y también, la espiritualidad. Sin embargo, una de las declaraciones que tampoco pasó desapercibida fue lo que piensa con respecto a Álvaro Uribe y por supuesto, el mensaje enviado del político a la reconocida Dj.

En medio de la entrevista la española aseguró que le tenía preparada una sorpresa, la cual resultó ser un audio, en donde la reacción de sorpresa por parte de Natalia no se hizo esperar. En dicho audio Álvaro Uribe le dedicó algunas palabras a la Dj. El expresidente aseguró: “En la universidad de Antioquia conocí a la mamá de Natalia París, vi nacer a Natalia la quiero enormemente y ha tenido mucha generosidad con mis tesis, vivo muy agradecido con ella”.

Como era de esperarse la emoción por parte de Natalia no se hizo esperar y terminó revelando el cariño que siente por Uribe: “Qué belleza, que es esa belleza de mensaje, un personaje que he admirado mucho”. Seguidamente, aseguró que ella no se mete en política, pues no cree que el cambio venga desde allí, resaltando que el actual presidente prometió un cambio, pero eso no va a suceder y esta situación seguirá pasando con cada uno de los dirigentes que llegue al poder.

Asimismo, París aseguró que cuando Álvaro fue Gobernador de Antioquia varios ciudadanos se reunieron en la plaza, ella estaba ahí con un micrófono mientras que él se asomó por la ventana, en donde le pedían que no renunciara, pues según ella, todos los paisas deseaban que se convirtiera en el presidente. “Por eso se acuerda de mí, me quiere, me tiene ese aprecio”.

La paisa también, resaltó otra historia que hay detrás de su vínculo y admiración con Uribe, la paisa indicó que este se dio a muy corta edad y se encontraba viajando a la costa con toda su familia en medio de esto un retén de la guerrilla los detuvo y allí estuvieron muchas horas, haciendo “una pesca milagrosa”. Este momento los traumatizo, sin embargo, cuando Uribe se convirtió en presidente hizo varios cambios, según ella, logró combatir con los secuestros, las extorsiones: “Todos los paisas que sentimos esa violencia es imposible no sentir ese agradecimiento de que mejoró esa situación tensionante en esa época”.