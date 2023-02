Jessi Uribe no se quedó callado y se fue en contra de quienes critican su peso, “me luce ser cachetoncito”

Jessi Uribe es un reconocido cantante de música popular quien se lanzó al estrellado luego de su participación en ‘A otro nivel’ donde su talento logró destacarse gracias a su talento. Aunque el bumangués no se llevó el triunfo este fue el paso al mundo del estrellato siendo parte de diferentes escenarios nacionales e internacionales. Sin dejar de lado, su sonada relación la también artista Paola Jara.

Uno de los temas más relevantes a lo largo de su carrera fue no solo su ‘look’ sino que también, el tema de su peso. Pues hace algún tiempo Uribe se habría sometido a una intervención con el fin de que reducir tallas, sin embargo, con cada una de las apariciones en sus redes sociales las críticas con respecto a su cuerpo no se han hecho esperar, tanto así que el cantante quiso referirse al tema.

Jessi estuvo en el programa de entretenimiento ‘La Red’ para hablar sobre este tema y cómo recibe los comentarios negativos. En principio el intérprete de ‘No quería engañarte’ aseguró que su fin nunca ha sido ser flaco, ni mucho menos esta ha sido una de sus prioridades. Por el contrario, ha buscado estar enfocado en cada una de sus nuevas canciones y los proyectos que tiene con distintos artistas tanto nacionales como internacionales.

Asimismo, el bumangués aseguró: “Hay personas que no nacemos para ser flacos, a mí me luce estar cachetoncito, yo no me imagino bien chupado”. Aunque esto no quiere decir que no le gusta poder verse y lucir bien. Además, reveló algunos de los tips que realiza para no adquirir mucho peso, pues no suele privarse de ningún alimento, pues aprovecha y disfruta de la comida.

El artista indicó que la práctica que más realiza es el ayuno intermitente, teniendo en cuenta los extensos horarios de cada uno de sus conciertos. Pues Uribe resaltó que cena a las 8 y llega a dormir a las 5, levantándose tipo 12 del medio día. Aunque no deja de lado, que en cada uno de sus shows se toma algunos ‘traguitos’ con el fin de disfrutar y amenizar con sus seguidores. Buscando nivelar y es aquí donde no consume arroz, papa, carne, entre otros.