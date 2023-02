La jugarreta de Paola Usme en ‘La Isla De Los Famosos’ que puso a temblar a las tribus

En el último capítulo de ‘La Isla De Los Famosos’ hubo más que consecuencias, pese a que la prueba quedó a medias por saber cuál tribu será la ganadora de la comida sorpresa que hay como premio.

Los líderes se terminaron de definir luego de la presunta trampa que el cantante Juan Palau hizo al ver el resultado de la prueba de liderazgo individual en su playa, por lo que tuvo que asistir ante Tatán Mejía con Catherine Mira, que fue de los demás integrantes, quien más se acercó al resultado.

Allí pagó la consecuencia y fue destituido, por lo que Catherine Mira terminó siendo la líder de Koi, el premio para los ganadores fue una torta que tanto ella como la creadora de contenido Paola Usme, por Espartos, y la actriz Catalina Londoño por Amazonas pudieron disfrutar.

Pero con el dulce sabor llegó también uno amargo y es que las tres debieron sacrificar a uno de los miembros de su equipo para que este pasara a otra tribu para competir en la prueba, lo que derivaría entre que este los apoye o se niegue a ayudar.

Paola Usme fue la primera en pedir a Leo Cocinero, quien es uno de los más fuertes de Amazonas, y a cambio ofrecía al actor Federico Rivera (quien está lesionado de una mano) o la locutora Diana Gil quien no ha destacado en las pruebas.

“Yo les pido que me pongan uno fuerte, nosotros estanos que nos morimos, de verdad. Yo pediría a Leo si se puede. Yo sabía que la respuesta iba a ser que no, pero yo tiré ese gancho ciego, yo dije vamos a ver si se apiadan de mí. Quería sacar a Fede pues con esa mano así cómo iba a nadar. Se acaba el tiempo y me comencé a desesperar porque, sino no tendría a Leo”

De inmediato Catalina Londoño mostró su inconformidad, pues perdería un pilar fundamental de fuerza en su tribu, pero ante la insistencia de Paola Usme, no le tocó más que doblegarse.

Muy distinto al panorama que vivió Catherine Mira quien terminó con Diana Gil en su tribu al no conocer cómo es el desempeño de los demás. En el caso de Catalina Londoño le tocó recibir a Valentina Taguado en su equipo.

“Tengo muchas cosas que analizar como líder, porque en la vida real me paso de buena. Me dejé comer de cuentos y me volví un ocho, no se me venían los nombres y me bloqueé”

— Catalina Londoño