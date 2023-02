“Con tal que no se vayan a agarrar a golpes”: Wilder Medina tras discusión en ‘La Isla De Los Famosos’

Las diferencias en la tribu Koi quedaron más que claras tras el último concejo tribal de ‘La Isla De Los Famosos’ en el que eliminaron al comediante Camilo Sánchez, y es que las mujeres de ese equipo no pierden oportunidad en decirse las cosas a la cara.

Es así como la creadora de contenido Valentina Taguado y la actriz Catherine Mira protagonizaron una álgida discusión de la que fue testigo Tatán Mejía, y que tiene su raíz desde la llegada de la actriz como la nueva participante.

En la última prueba de inmunidad grupal a Catherine Mira le tocó dirigir a los demás quienes estaban con los ojos vendados para completar la pista sobre la playa en la que deberían conseguir unas piezas de rompecabezas. Tras quedar Koi como la tribu amenazada empezaron a buscar culpables de la derrota y fue precisamente Catherine Mira la señalada, ya que aseguraron que, con Wilder en la voz, otro habría sido el escenario.

“He escuchado mucho mi nombre en este momento, Tatán qué pena, y yo les digo una cosa, pero ustedes no se dieron cuenta cómo gritaba yo desde arriba. Hay que tener empatía”

La actriz argumentó que nunca dejó de gritar para poderlos guiar y que cuando le sugirió a Valentina que descansara fue después de salirse de la competencia para traerles agua y poder hidratarlos antes de armar el rompecabezas.

“No tomes las cosas como no son, porque que hayas escuchado tu nombre 10 o 20 veces no es un ataque, es simplemente algo que pasó ayer. No creo que alguien acá te esté atacando, el nombre de cualquier puede aparecer 80 veces más en otra competencia”

— Valentina Taguado