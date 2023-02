Juan David Echeverri arremetió contra seguidor por criticar a su hijo con Valerie Domínguez

Juan David ‘El Pollo’ Echeverri no se inmutó ante las opiniones de algunos seguidores en su red social Instagram que se volcaron a criticarlo por la manera en la que luce su hijo Thiago con la actriz Valerie Domínguez.

Todo se desencadenó luego de una de las últimas publicaciones de la pareja en la que salieron con el pequeño Thiago al parque que dejó un hermoso video en el que les acompañó a hacer rutinas de ejercicios.

“¡Mi partner de entrenamiento! 🤪 💪🏻 👦🏻Thiago les manda a decir que no hay excusas, que cuando queremos, podemos! ¡Y que obvio al principio puede ser difícil, pero al final todo el esfuerzo valdrá la pena! 🦸🏻‍♂️ 😁” se lee en la publicación.

La respuesta de Juan David ‘El Pollo’ Echeverri

Pero ha sido el peinado del niño el que desencadenó las opiniones fuera de lugar y que no fueron bien recibidas, no solo por Juan David ‘El Pollo’ Echeverri,

“Enseñemos a que sea hombrecillo desde niño. Vale ya es hora de córtale el cabello todo”, fue uno de los comentarios que Juan David ‘El Pollo’ Echeverri no dejó pasar desapercibido.

“Lo único que tenemos que enseñarle es el respeto por los demás, vemos que hay mucha gente que nunca le enseñaron eso y por eso el mundo está como está” — Juan David ‘El Pollo’ Echeverri

Otros seguidores se sumaron a la defensa y criticaron ampliamente en que algunos quieran entrometerse u opinar sobre la manera en la que los padres crían a sus hijos, por lo que no faltaron los mensajes de apoyo.

“Repitan después de mi: ‘en la crianza de hijos ajenos, no me debo meter’, mientras están criticando a otros, los de ustedes andan todos mocosos y con los pañales llenos de 💩o haciendo quien sabe que, porque no les da el tiempo de atenderlos por andar metidos en la vida ajena” y “La gente si es imprudente el niño se ve hermoso con la moñita cada quien es libre de peinar vestir a sus hijos bendiciones”, destacan entre los comentarios.