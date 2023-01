Juan David ‘El Pollo’ Echeverri siente temor por el vínculo sanguíneo de Valerie Domínguez y Shakira

El mundo sigue reaccionando al tema de la cantante colombiana Shakira con BZRP ‘Session #53′ que retrata la infidelidad de Gerard Piqué con la joven Clara Chía Martí, pues a pocos días de su estreno la canción rompió todos los esquemas.

Artistas como Alejandro Sanz, Fonseca, Paquita la del Barrio, Dulce María, Aitana entre otros han respaldado completamente a la cantante de ‘Te Aviso, Te Anuncio’ en el momento que vive tras la separación y la forma en la que ha transformado el duelo en arte.

Pero algunos familiares y muy cercanos también lo han hecho, como el caso de Juan David ‘El Pollo’ Echeverri quien es el esposo de la actriz y modelo Valerie Domínguez y también prima de Shakira. Es por ello que este ha hecho un video en el que se le ve reaccionando al tema.

Sobre el clip se desprenden dos textos, el primero de ellos en el que se lee “Yo reaccionando a la canción de Shakira” mientras se le ve atento escuchando el tema, y explotando en los puntos más álgidos de la letra para luego leerse “Yo acordándome que la Shaki es prima de Valerie”, dando una clara señal que le esperaría algo similar en caso de fallarle a Valerie Domínguez.

“Todo el mundo hablando de esta canción y yo apenas caigo en cuenta. Amor porfa Nunca me píques 🥺 #No Me Piques Valerie Domínguez”, es el pie de publicación de Juan David ‘El Pollo’ Echeverri que acumuló un sinfín de reacciones de parte de su comunidad digital.

Esta no es la única alusión que hacen al respecto, pues es de recordar que a finales de año utilizaron la imagen de Gerard Piqué, para construir el muñeco de Año Viejo y así recibir el 2023.