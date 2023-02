La polémica respuesta que Jessi Uribe le dio a un fan que le pidió entradas para su concierto

Jessi Uribe abordó de una manera polémica la petición de un internauta, quien confesó haberse quedado sin entradas para uno de sus próximos conciertos, manifestando que ansiaba verlo de cerca. Sin embargo, no obtuvo la respuesta que esperaba de parte del cantante.

El intérprete de ‘Dulce pecado’ ha estado muy ocupado en los últimos días con su primera gira del año, pasando por varios países de Latinoamérica, complaciendo a su público con su música y su estilo único de desenvolverse en los escenarios.

Pero también ha encontrado algo de tiempo para compartir con sus seguidores a través de las redes sociales, publicando varios detalles de sus conciertos y presentaciones, además de contestar algunas preguntas a través de divertidas dinámicas en su perfil de Instagram.

Y propósito de esto, Jessi Uribe fue abordado por uno de sus seguidores comentándole que no pudo conseguir entradas para uno de sus conciertos en Chile, dejando ver lo triste que estaba porque no podrá verlo de cerca, insinuando también que le gustaría conseguir una boleta.

Sin embargo, el cantante no tomó muy en cuenta la petición del internauta. Y si bien manifestó cierto pesar, su respuesta también estuvo acompañada de algunas risas. “Ay no, yo cada vez que me acuerdo de esto me da una emoción terrible. Más de 7.000 personas van a estar en Chile y ya no hay entradas”, dijo mientras contenía su emoción.

Seguidamente, le respondió que a pesar de esto, estaba completamente alegre por el hecho de que pudo agotar las boletas en Chile: “Lo siento por ti, pero no voy a dejar de ponerme feliz porque no hayan entradas”.

Debido a esta respuesta incómoda, otro internauta decidió pronunciarse al respecto, llamándolo “antipático”. Pero Jessi Uribe no se quedó callado y le respondió con una imagen burlona, además de confirmarle que quedaría “bloqueada” en su cuenta.